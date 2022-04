Najstarsza córka Bruce'a Willisa opublikowała wzruszające zdjęcia z ojcem. Jak wygląda dziś Rumer Willis?

„Szklana pułapka” to jeden z filmowych klasyków, który każdy z nas widział choć raz w życiu. Premiera pierwszej części hitu, który doczekał się wielu kontynuacji, miała miejsce 32 lata temu i była szóstym filmem w aktorskiej karierze Bruce’a Willisa, który wcielił się w nim w rolę odważnego policjanta Johna McClane. Trudno uwierzyć w to, jak po kilkudziesięciu latach wygląda gwiazdor. Jak widać u Bruce’a Willisa niektóre rzeczy pozostają niezmienne, w tym gust do kobiet. Zobacz także: Jak dziś wyglądają filmowi złodzieje z filmu "Kevin sam w domu"? Po 30 latach ciężko ich rozpoznać Jak dziś wygląda Bruce Willis? Niewiarygodne Kiedy „Szklana pułapka” weszła na ekrany kin, Bruce Willis miał 33 lata i był mężem Demi Moore. Gwiazdorska rola i wciągająca fabuła trzymająca w napięciu, okazały się hitem do tego stopnia, że w późniejszych latach nagrano cztery kolejne części filmu, w których nie zdecydowano się na zmianę głównego aktora. Od tego czasu w życiu Bruce'a Willisa wiele się zmieniło. Aktor został ojcem, a także ożenił się po raz drugi, co nie pozostało bez medialnego echa! Wszystko przez to, że zdaniem wielu jego nowa partnerka, którą poślubił w 2009 roku to wierna kopia jego pierwszej żony. Kiedy gwiazdor wraz z Emmą Heming po raz pierwszy pokazał się na salonach, w mediach pojawiły się głosy, że modelka jest wręcz kopią Demi Moore. Jak się okazuje, gust to kobiet to nie jedyna kwestia, która jest stała w życiu aktora. Za drugą spokojnie można uznać młodość, ponieważ Bruce Willis wygląda niemal identycznie jak 32 lata temu, kiedy wystąpił w pierwszej części "Szklanej pułapki"! Jedyne czego ubyło aktorowi, to kilka włosów... Kiedy Bruce Willis...