Nelly Furtado postanowiła wesprzeć fundację Free The Children. Konto organizacji, która zajmuje się pomocą dla dziewczynek ze słabo rozwiniętych krajów, powiększyło się o milion dolarów, które sprezentowała piosenkarka.

- Chcę, żeby dziewczynki na całym świecie zdawały sobie sprawę ze swoich możliwości. Zostawiłam w Kenii kawałek serca i niecierpliwie czekam na możliwość pomagania takim dziewczętom, jak te, które tam poznałam, aby mogły budować lepszą przyszłość dla siebie- wyznała Nelly.

Na początku roku Nelly Furtado wyjechała do Kenii, gdzie fundacja Free The Children wybudowała pierwszą średnią szkołę i właśnie po tej wizycie zdecydowała, że musi zrobić coś więcej dla potrzebujących dzieci.

Musimy przyznać, że artystka ma gest! Gratulujemy!

