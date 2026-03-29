Lara Gessler po raz kolejny w ostatnim czasie została przyłapana przez paparaazi, kiedy wyraźnie spieszyła się do auta. Córka Magdy Gessler wyglądała na wyraźnie skupioną i zamyśloną, ale wszystko zmieniło się, kiedy dostrzegła fotoreporterów. Ich widok wcale jej nie zdenerwował, a wręcz przeciwnie - uśmiechnęła się. Tradycyjnie już uwagę przyciąga stylizacja Lary Gessler, a w zasadzie drogie dodatki, które wybrała...

Lara Gessler zaskoczyła stylizacją z torebką za 11 tys. złotych

Lara Gessler od lat działa w rodzinnym biznesie i zarządza cukiernią znajdującą się w sercu Warszawy. Równolegle pozostaje aktywna medialnie i regularnie pokazuje swoje kolejne projekty w mediach społecznościowych. Co więcej, nie ukrywa, że moda zajmuje ważne miejsce w jej życiu i od czasu do czasu pojawia się na wybiegu w roli modelki.

Teraz Lara Gessler poczuła wiosnę i postawiła na miejski zestaw, który na pierwszy rzut oka nie krzyczał luksusem. Jak wiadomo celebrytka lubi bawić się kolorem i formą, ale teraz zdecydowała się na bardzo prosty look w ciemnym kolorze. Jeansy, krótka przejściowa kurtka to kwintesencja klasyki, ale nie oznacza to, że ta stylizacja jest nudna. Całą uwagę tym razem przyciągały dodatki z najwyższej półki.

Po pierwsze są to buty Givenchy za 3,5 tysiąca złotych w stylu "old money", a po drugie kultowa pleciona torba od Bottega Veneta warta aż 11 tysięcy złotych. Trzeba przyznać, że Lara Gessler wie, jak przyciągnąć uwagę nawet pozornie prostą stylizację.

Powraca moda w stylu "old money"

Moda "old money" króluje wśród gwiazd i cieszy się ogromną popularnością także wśród instagramowych it-girls. Estetyka inspirowana klasycznym stylem arystokracji i elitarnych środowisk pojawia się nie tylko na wybiegach, ale i w modzie użytkowej. Look Lary Gessler to mocne nawiązanie do stylu "old money".

Loafersy Lary Gessler to propozycja w klasycznym stylu, kojarzonym z "old money" czy "quiet luxury". Wyglądają ponadczasowo, elegancko i pasują do zestawów inspirowanych stylem preppy oraz klasyczną garderobą. Celebrytka uzupełniła nimi prostą stylizację i sprawiła, że cała uwaga skupiła się właśnie na dodatkach.

Lara Gessler w butach w stylu "old money"

