Anna Mucha wzięła udział w 10. edycji „Taniec z Gwiaz­dami” w 2009 roku, tańcząc w parze z Rafałem Maserakiem. Zajęli pierwsze miejsce i zdobyli Kryształową Kulę. Aktorka wspomina swój udział jako moment przełomowy i nie ukrywa, że początkowo nie była pewna, czy chce wziąć udział, ale ostatecznie przekonała się i była to dla niej wielka przygoda. W 2025 roku podczas jubileuszowego odcinka programu Anna Mucha powróciła na parkiet, co wywołało wiele emocji włącznie ze łzami. Teraz aktorka zabrała głos na temat programu. Co sądzi o uczestnikach?

Anna Mucha o pozostałych uczestnikach „Tańca z gwiazdami”

Anna Mucha po gościnnym udziale w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" udzieliła wywiadu reporterowi Party.pl i w rozmowie z Bartoszem Sekleckim zabrała głos na temat pozostałych uczestników tanecznego show. Anna Mucha nie gryzła się w język i szczerze powiedziała, co myśli...

Oni są cudowni, oni są wspierający - w naszej edycji tego nie było! - powiedziała wprost Anna Mucha

Okazuje się, że relacje między uczestnikami w obecnej edycji wyglądają zupełnie inaczej niż kilka lat wcześniej. Anna Mucha mówi wprost o zmianie pokoleniowej.

To jest cudowne. To jest olbrzymia zmiana w pewnym sensie pokoleniowa, która się dokonała. - dodała aktorka

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Anną Muchą! Co jeszcze zdradziła?

Zobacz także: Spięcie Muchy i Wojewódzkiego. Tego aktorka już nie wytrzymała. Poszło o wesele Cichopek