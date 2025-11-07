Anna Mucha ujawnia prawdę o "Tańcu z Gwiazdami": "W naszej edycji tego nie było"
Anna Mucha wygrała 10. edycję "Tańca z Gwiazdami" razem z Rafałem Maserakiem, a ostatnio gościnnie pojawiła się w 17. edycji. Aktorka nie kryła wzruszenia, a nawet pojawiły się łzy. W rozmowie z Party.pl Anna Mucha mówi wprost o uczestnikach obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Padły mocne słowa!
Anna Mucha wzięła udział w 10. edycji „Taniec z Gwiazdami” w 2009 roku, tańcząc w parze z Rafałem Maserakiem. Zajęli pierwsze miejsce i zdobyli Kryształową Kulę. Aktorka wspomina swój udział jako moment przełomowy i nie ukrywa, że początkowo nie była pewna, czy chce wziąć udział, ale ostatecznie przekonała się i była to dla niej wielka przygoda. W 2025 roku podczas jubileuszowego odcinka programu Anna Mucha powróciła na parkiet, co wywołało wiele emocji włącznie ze łzami. Teraz aktorka zabrała głos na temat programu. Co sądzi o uczestnikach?
Anna Mucha o pozostałych uczestnikach „Tańca z gwiazdami”
Anna Mucha po gościnnym udziale w 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" udzieliła wywiadu reporterowi Party.pl i w rozmowie z Bartoszem Sekleckim zabrała głos na temat pozostałych uczestników tanecznego show. Anna Mucha nie gryzła się w język i szczerze powiedziała, co myśli...
Oni są cudowni, oni są wspierający - w naszej edycji tego nie było!
Okazuje się, że relacje między uczestnikami w obecnej edycji wyglądają zupełnie inaczej niż kilka lat wcześniej. Anna Mucha mówi wprost o zmianie pokoleniowej.
To jest cudowne. To jest olbrzymia zmiana w pewnym sensie pokoleniowa, która się dokonała.
