Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" odbył się w Dzień Zaduszny. Na parkiecie dało się wyczuć atmosferę refleksji i tęsknoty. W szczególności taniec Sary Janickiej, Maurycego Popiela i Anny Muchy należał do tych, które pozwoliły na chwilę się zatrzymać i wspomnieć bliskich, którzy już odeszli.

Anna Mucha o choreografii ostatniego tańca

W rozmowie po programie Anna Mucha zdradziła kulisy przygotowań do choreografii z ostatniego odcinka tanecznego show. Był to taniec, pełen emocji i symboliki.

Zależało nam na tym, żeby opowiedzieć historię, żeby to nie było banalne - zdradziła aktorka.

My żyjemy w jakiejś bańce. Owszem. W tych piórach, w tych cekinach, w tych tym wszystkim, w tych tiulach, ale życie toczy się dalej. Jeśli możemy coś zrobić, to celebrujmy to, że mamy szansę być razem - podsumowała Anna Mucha.

fot. VIPHOTO/East News