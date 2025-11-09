Anna Mucha nagle to wyznała: "My żyjemy w jakiejś bańce"
Anna Mucha po raz kolejny zwróciła na siebie uwagę emocjonalnym wyznaniem po ostatnim odcinku programu „Taniec z Gwiazdami”. Aktorka, znana z bezpośredniości i szczerości, tym razem zaskoczyła widzów refleksją, która wykraczała daleko poza sam występ na parkiecie. – „My żyjemy w jakiejś bańce” – powiedziała poruszona, komentując swój ostatni taniec i jego przesłanie.
Ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami" odbył się w Dzień Zaduszny. Na parkiecie dało się wyczuć atmosferę refleksji i tęsknoty. W szczególności taniec Sary Janickiej, Maurycego Popiela i Anny Muchy należał do tych, które pozwoliły na chwilę się zatrzymać i wspomnieć bliskich, którzy już odeszli.
Anna Mucha o choreografii ostatniego tańca
W rozmowie po programie Anna Mucha zdradziła kulisy przygotowań do choreografii z ostatniego odcinka tanecznego show. Był to taniec, pełen emocji i symboliki.
Zależało nam na tym, żeby opowiedzieć historię, żeby to nie było banalne
My żyjemy w jakiejś bańce. Owszem. W tych piórach, w tych cekinach, w tych tym wszystkim, w tych tiulach, ale życie toczy się dalej. Jeśli możemy coś zrobić, to celebrujmy to, że mamy szansę być razem
