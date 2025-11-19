Od czasu swojego debiutu w "M jak miłość" Katarzyna Cichopek szybko stała się inspiracją dla swoich wiernych fanek, które pokochały jej naturalność i swobodę w zabawie modą. Zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, w mediach społecznościowych, ale też na co dzień aktorka stawia na sprawdzone fasony, podkreślające jej zgrabną sylwetkę. I choć prowadząca "Halo tu Polsat" nie ma nawet 160 cm wzrostu, to trzeba przyznać, że doskonale wie, co zrobić, by wyglądać niczym modelka prosto z Fashion Weeku. Ostatnio paparazzi uchwycili Katarzynę Cichopek, gdy wraz z ukochanym mężem, Maciejem Kurzajewskim, opuszczała studio Polsatu. Uwagę zwraca nie tylko promienny wygląd świeżo upieczonej małżonki, ale też jej wpisująca się w najgorętsze tiktokowe trendy stylizacja.

Stylowa Katarzyna Cichopek na najnowszych zdjęciach paparazzi

Po hucznym, iście bajkowym ślubie z Maciejem Kurzajewskim, na którym wśród gości nie zabrakło plejady polskich gwiazd, Katarzyna Cichopek i jej ukochany udali się na krótki wyjazd do Stanów Zdjednoczonych, gdzie w Nowym Jorku dziennikarz wraz ze swoim młodszym synem wziął udział w topowym światowym maratonie. I choć wielu fanów zakochanych myślało, że para postanowiła spędzić miesiąc miodowy właśnie w USA, to niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdradzili, że podróż poślubna dopiero przed nimi.

Jeśli chodzi o podróż poślubną, to trochę nie mamy na nią czasu, bo dużo się dzieje. (...) Marzymy o tym, żeby polecieć daleko, więc potrzebujemy trochę więcej czasu - mówili w rozmowie z Plejadą.

Obecnie zakochani nie tylko szykują się do pierwszych wspólnych świąt Bożego Narodzenia w roli małżonków, ale też skupiają się na ogromie zawodowych zobowiązań. Ostatnio paparazzi uchwycili parę, gdy wychodziła ze studia Polsatu, gdzie wspólnie prowadzi śniadaniowe pasmo "Halo tu Polsat".

Katarzyna Cichopek w najmodniejszych butach na zimę 2025/2026

Każda instagramowa stylizacja Katarzy Cichopek odbija się w sieci głośnym echem, nie inaczej jest w przypadku wielkich gal z jej udziałem, jak również niepozowanych zdjęć, wykonanych przez paparazzi. Podczas wizyty w studio Polsatu ukochana żona Macieja Kurzajewskiego postawiła na luźny, dziewczęcy look.

Miękki, cieplutki wełniany sweter w kremowym kolorze z warkoczowym splotem, wpisujący się w modą estetykę "preppy", gwiazda "Halo tu Polsat" zestawiła z luźnymi jeansowymi spodniami typu flare w odcieniu jadsnego denimu. Całość stylizacji dopełniły dodatki w karmelowym kolorze: zamszowa mini torebka, skórzany pasek i uwielbiane przez instagramowe it-girls buty typu UGG, które choć od lat są nieodzownym elementem zimowych stylizacji trendsetterek, to w tym roku popularnością biją na głowę inne modele.

Zimowa kurtka Katarzyna Cichopek jest hitem sieci

Choć w sezonie jesień-zima 2025/2025 wciąż królować będą klasyczne, wełniane płaszcze, szczególnie te w czarnym, piaskowym, camelowym i czekoladowym odcieniu, to zarówno w ofertach luksusowych marek, jak sieciówek nie brakuje także propozycji krótkich, puchowych kurtek, które pasują do bardziej casualowych outfitów.

Swoją stylizację Katarzyna Cichopek uzupełniła równie stylową i ciepłą puchową kurtką w kolorze pudrowego różu, który idealnie podkreślił jej karnację. Obszerny kaptur i obniżona linia ramion i ozdobne przeszycia dodały lookowi luźnego, street wearowego sznytu.

