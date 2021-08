Natalia Szroeder pracuje z Igą Lis? Ten komentarz mówi wszystko

Iga Lis i Taco Hemingway są parą już od ponad roku. Pierwsze zdjęcia zakochanego rapera i córki Kingi Rusin trafiły do mediów po zeszłorocznym Open'erze. Wtedy paparazzi przyłapali parę na romantycznych spacerach za rękę po Sopocie. Iga Lis i Taco Hemingway nie obnosili się jednak ze swoim uczuciem. Nie pokazywali wspólnych zdjęć i trzeba było się domyślać, że to właśnie o Idze rapuje Taco w swoich licznych kawałkach. Ostatnio wszystko się jednak zmieniło! Iga i Taco chętnie pokazują się publicznie. Razem wybrali się między innymi na mecz polskiej drużyny na Stadionie Narodowym. D ali się też przyłapać na spacerze, podczas którego nie szczędzili sobie czułości . Teraz Iga po raz pierwszy dodała na swój Instagram romantyczne zdjęcie z ukochanym, na którym widać, jak go całuje! Okazja ku temu była wyjątkowa. Zobaczcie poniżej. Iga Lis całuje Taco Hemingwaya na Instagramie Iga Lis i Taco Hemingway już nie kryją się ze swoim uczuciem. Choć parę dzieli dokładnie 10 lat różnicy, a do tego często i odległość (wyjazd Igi do Londynu na studia, koncerty Taco), to jednak zakochani doskonale się ze sobą dogadują, a ich uczucie kwitnie. Widać to zwłaszcza na najnowszej fotografii, którą opublikowała Iga na swoim profilu na Instagramie. Po raz pierwszy pokazała tak intymne zdjęcie z ukochanym! Nie zrobiła tego jednak bez powodu. Jak się okazuje, 29 lipca Taco skończył 29 lat, a zdjęcie najwyraźniej było rodzajem prezentu urodzinowego. Pod fotografią posypały się oczywiście życzenia dla Taco. Nie zabrakło również uroczego serduszka od Natalii Szroeder, która przyjaźni się z Igą i jest dziewczyną Quebonafide, przyjaciela Taco, z którym tworzy duet Taconafide. Zobaczcie, jak Iga i Taco uroczo razem wyglądają! Ciekawe, czy teraz para częściej będzie...