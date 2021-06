Natalia Szroeder jeszcze chudsza?! Nowe zdjęcie poruszyło fanów: "Teraz to kościotrup"

W ostatnim czasie o Natalii Szroeder zrobiło się naprawdę głośno, a to za sprawą singli, które są zapowiedzią jej nowej płyty. Fani już nie mogą doczekać się nowego krążka młodej artystki, który - jak sama zapowiedziała - ma pojawić się wczesną jesienią. Póki co Natalia Szroeder odpoczywa, choć jak przyznaje - wcale nie zwalnia. Piosenkarka wybrała się na wakacje, a kiedy podzieliła się z internautami swoim nowym zdjęciem, pojawiły się pod nim bardzo mocne komentarze. Dziewczyna Quebonafide znowu schudła? W jednej z rozmów Natalia Szroeder przyznała, że miewa w życiu momenty w których nie je, przez co w ciągu dwóch lat straciła aż 10 kg! Fani mają powody do niepokoju?

Natalia Szroeder znowu schudła?

Natalia Szroeder może pochwalić licznym gronem fanów, którym dała się poznać od wielu stron. Młodą piosenkarkę mogliśmy zobaczyć nie tylko na muzycznych scenach, ale również w takich programach jak "Twoja twarz brzmi znajomo", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", czy nawet w roli prowadzącej "The Four. Bitwa o sławę". Ostatnio artystka zachwyciła internautów nowymi utworami, jednak jej nowe zdjęcie wzbudziło dość skrajne emocje. Jakiś czas temu piosenkarka wyznała, że ma problemy z wahaniami wagi.

Byłam okrąglejsza. Dwa lata temu miałam prawie 10 kg więcej niż teraz. U mnie jest to widoczne. Mam po mamie to, że mamy takie momenty ze dwa razy w roku nie jemy. Tzn. dużo mniej jemy przez kilka miesięcy. Ale nie polecam tego. Nie lubię tych wahań u siebie. Jestem wtedy dużo słabsza. Nie polecam tego na chudnięcie. - mówiła w 2020 roku, podczas rozmowy w ramach podcastu "Sztuka Łączenia Rémy Martin"

Czy fani gwiazdy mają powody do niepokoju o swoją uwielbianą artystkę? Na wakacyjnej fotografii, na której piosenkarka pozuje w luźnych jeansach i krótkim topie odsłaniającym jej sylwetkę, widać, że znowu zeszczuplała, na co niektórzy z internautów dość mocno zwrócili uwagę.

- Ło cie pierun..... trza Cię nakarmić, boś przychuda!!!! - Też to zauważyłem, kiedyś była taka pełniejsza to była śliczna, teraz to kościotrup

W komentarzach pojawiła się również cała masa emotikonek z jedzeniem, a fani artystki nie mogli przejść obok nich obojętnie. Natychmiast pojawiły się głosy, że takie opinie są bardzo nie na miejscu, a Natalia Szroeder zebrała całą masę komplementów.

- Bosko wyglądasz! Powodzenia! ❤️ - Piękna ❤️ - Queen 👑 - Najpiękniejsza, najmuczos bjutifulos 💓💓💓 - Śliczna 😍💓 - Piękna 😘😍❤ - Naturalne piękno 🔥😊

Choć po zdjęciu widać, że Natalia Szroeder nieco zeszczuplała, artystka wygląda rewelacyjnie i jak widać wakacyjne słońce bardzo jej służy. Piosenkarka promienie, a fani nie mają wątpliwości, że po wypoczynku zaskoczy nas kolejnymi muzycznymi nowościami.

Natalia Szroeder podzieliła się z fanami wakacyjnym zdjęciem, które opublikowała na swoim profilu na Instagramie. Choć internauci nie mogli przestać zachwycać się swoją idolką, niektórzy zwrócili uwagę, na to, że piosenkarka znowu bardzo schudła.

Czy fani mają powody do niepokoju? W jednej z rozmów gwiazda przyznała, że ma w życiu epizody, w których je o wiele mniej, przez co zmaga się z wahaniami wagi i z czego wcale nie jest zadowolona.

Choć po nowych zdjęciach trudno nie odnieść wrażenia, że artystka nieco zeszczuplała, wciąż wygląda rewelacyjnie i jak widać wakacje bardzo jej służą, a piosenkarka wręcz promienieje.