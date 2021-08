Plotki o ich związku zelektryzowały fanów nie tylko pięknej wokalistki, ale również kontrowersyjnego rapera. Natalia Szroeder długo milczała na ten temat, jednak ostatnio zdecydowała się na śmiały krok. Na jej instastory pojawiło się bowiem nagranie, na którym widać Quebonafide, który wręcza jej kwiaty. Zobacz: Natalia Szroeder potwierdza związek z Quebonafide! Teraz z kolei w mediach pojawiły się kolejne zaskakujące wieści na temat tej niebanalnej pary. Podobno Quebo zaproponował Natalii Szroeder, aby z nim zamieszkała! Dotychczas Natalia dzieliła mieszkanie z bratem, co powodowało wiele niezręcznych sytuacji. Wolała więc spędzać czas w luksusowym mieszkaniu swojego chłopaka, gdzie czuła się dużo swobodniej. W końcu Quebo zaproponował jej, by się do niego wprowadziła - twierdzi informator "Faktu". Zobacz także: Poznajecie tę uroczą dziewczynkę? Teraz to piękna gwiazda polskiej sceny muzycznej Podobno muzyk pilnie przygotowywał się do przyjęcia ukochanej w swoich "skromnych" progach. Quebonafide miał nawet zasadzić nowe kwiaty na balkonie, aby ich gniazdko wyglądało jeszcze przytulniej. Co więcej, Natalia jest także rozpieszczana przez ukochanego pysznymi posiłkami, które sam przygotowuje! Wygląda na to, że to naprawdę coś poważnego... POLECAMY: Quebonafide ma nową dziewczynę? To piękna celebrytka! Natalia Szroeder potwierdziła w ten sposób ich związek Pasują do siebie?