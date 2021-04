Natalia Szroeder wybrała nietypowe imię dla córki! "Będzie charakterna po rodzicach"! 

Natalia Szroeder bardzo rzadko wypowiada się na tematy prywatne. W sieci nie znajdziemy zbyt wielu informacji na temat jej związku z Quebonafide, mimo tego, że są już parą od trzech lat. Swoje uczucie zachowują dla siebie, jednak podczas wczorajszego wywiadu u Kuby Wojewódzkiego, Natalia Szroeder pozwoliła sobie uchylić rąbka tajemnicy na temat jej wspólnego życia z Quebonafide. Poruszyła nawet temat macierzyństwa oraz imion dla dzieci. Czy w najbliższym czasie planują założyć rodzinę?

Natalia Szroeder na kanapach u Kuby Wojewódzkiego bardzo otworzyła się na temat swojego związku z Quebonafide. Przyznała, że mimo tego, że oboje pracują w tej samej branży nie ma pomiędzy nimi rywalizacji. Są dla siebie wzajemną inspiracją i motywują się wzajemnie, nawet jeśli potrzebna jest odrobina krytyki. Natalia Szroeder przedstawiła ukochanego, jako osobę bardzo wrażliwą. Przyznała, że niemal natychmiast podbił serca jej rodziny.

Kuba Wojewódzki postanowił pójść o krok dalej i poruszył temat rodzicielstwa. Zaczął z charakterystycznym dla niego żartem, aby nie nazywali swoich dzieci imionami typu Quebonafide, jednak Natalia w tym momencie zaskoczyła go swoją odpowiedzią kontynuując temat:

Natalia Szroeder nie zgodziła się z reakcją Kuby Wojewódzkiego:

Natalia ma już również propozycję na imię dla chłopca, chociaż stwierdziła, że ma znacznie bardziej ograniczone pole do popisu niż w przypadku dziewczynki:

Jak wiesz mam brata Melchiora. Bardzo mi się Staszek podoba, no ale mam brata, wiec nie zabiorę mu tego, że będzie drugi Staszek, niech on będzie sam sobie miał to imię. Co mi się podoba? Gabriel mi się podoba. Gabryś.