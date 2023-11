Nie tylko zdjęcie Natalii Siwiec zachwyca, ale także wpis, który opublikowała na Instagramie. Natalia złożyła życzenia swojej córeczce, a te słowa wzruszają do łez!

Dokładnie rok temu wyszłaś z tego brzuszka po to by nadać sens ???????? Najpiękniejszy rok naszego życia za nami, a to dopiero początek ...????Kochamy cię Bibiśku -życzymy zdrowia ,odwagi i tego byś zawsze była dobrym i szczęśliwym człowiekiem - napisała Natalia Siwiec.