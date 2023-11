1 z 4

Odeta Moro nie robi ze swojej ciąży tajemnicy. Radosną nowinę przekazała fanom na Instagramie i cały czas relacjonuje postępy przygotowań do narodzin dziecka. Zdradziła już, że to chłopiec, i że wybrała dla niego oryginalne imię. Lew przyjdzie na świat... no właśnie, kiedy?

Odeta Moro umieściła w sieci zdjęcie, na którym pokazała pokoik dla synka. Przy okazji zdradziła, że jest w 28. tygodniu ciąży! Jeśli poród odbędzie się w terminie (czyli w 40. tygodniu), synek dziennikarki przyjdzie na świat w pierwszym tygodniu września!

No i już! Mamy to????Podobno kobieta wije Gniazdo od 28 tygodnia ciąży, więc wszystko zgodnie z harmonogramem! Powiedziałabym nawet książkowo. Na wadze, też „książkowo” mi przybywa. Ponieważ sapanie towarzyszy mi praktycznie przy każdym nawet najmniejszym wysiłku to cieszę się, że zdążyłam z najważniejszym pokojem w całym domu. Teraz zostało mi czekanie na lokatora! A czy będzie chciał spać ze mną czy w swoim pokoju? Powalczymy zobaczymy.... - napisała pod zdjęciem.

