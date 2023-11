10 lipca na Instagramie Justina pojawił się piękny wpis na temat jego relacji z Hailey:

Chciałem poczekać jeszcze chwilę, zanim cokolwiek powiem, ale słowa prędko się rozchodzą. Posłuchaj Hailey, mówiąc wprost, jestem tak bardzo zakochany we wszystkim, co jest z Tobą związane. Tak zaangażowany, by spędzić moje życie na poznawaniu każdej części ciebie, kochając cię cierpliwie i czule. Obiecuję, że będę przewodził naszej rodzinie z dumą i integralnością, pozwalając by Jezus poprzez Ducha Świętego prowadził nas we wszystkim, co robimy i jaką decyzję podejmujemy. Moje serce jest całkowicie i kompletnie twoje i zawsze będę stawiał cię na pierwszym miejscu. Jesteś miłością mojego życia, Hailey Baldwin, i nie chciałbym go spędzić z nikim innym.

Czynisz mnie o wiele lepszym i dobrze się dopełniamy! Nie mogę się doczekać najlepszego okresu w moim życiu! To zabawne, ponieważ teraz z tobą u boku wszystko wydaje się mieć sens. To, co najbardziej mnie ekscytuje, to fakt, że mój mały brat i siostra będą mogli zobaczyć kolejne zdrowe, stabilne małżeństwo i wyczekiwać tego samego. Bóg ma idealne wyczucie czasu, zaręczyliśmy się w siódmy dzień, siódmego miesiąca, a siedem to cyfra duchowej perfekcji.

To prawda, wygoogluj to! Czy to nie szalone? Tak przy okazji, nie planowałem tego, ale mój Boże, to wspaniałe uczucie mieć zabezpieczoną wspólną przyszłość. ‘Kto znalazł żonę – dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana’. To rok łask! - napisał.