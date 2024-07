Justin Bieber lubi prowokować, ale tym razem chyba przesadził. Piosenkarz zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym widać jego oraz pewną kobietę opierającą się o maskę jego sportowego audi. Nie widać jednak twarzy jego towarzyszki. Kim jest kobieta ze zdjęcia?

Justin Bieber zamieścił szokujące zdjęcie na Instagramie

Fani od razu zaczęli spekulować, kim jest kobieta ze zdjęcia. Pojawiły się głosy, że to zapewne Selena Gomez, z którą muzyk spotyka się od lat, a ostatnio coraz częściej są razem widywani. Jednak podpis, którym pojawił się pod zdjęciem wzbudził kolejną falę komentarzy. Justin napisał: "Lord knows", co można przetłumaczyć jako “Pan wie”, ale okazuje się, że tak każe się nazywać Scott Disick! Profil gwiazdora na Instagramie nazywa się “letthelordbewithyou”. Dlaczego Justin zaczął prowokować gwiazdora reality-show Kardashianek?

Justin Bieber ma romans z Kourtney Kardashian?

Scott Disick jest byłym chłopakiem Kourntey Kardashian. Po ich rozstaniu pojawiły się plotki, że siostra Kim Kardashian znalazła pocieszenie po rozstaniu w ramionach… Justina Biebera. Od kilku dni widywani są razem, a jedna z gazet napisała nawet, że ostatnio Kourntey opuściła pokój hotelowy Justina o 4 w nocy! Siostra Kim być może w ten sposób chce się zemścić na byłym kochanku, który nie był jej wierny. Czy to prawda? I czy naprawdę w Los Angeles nie ma lepszych facetów na pocieszenie się po rozstaniu niż Bieber?

