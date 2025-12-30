30 grudnia 2025 roku profil Viki Gabor na Instagramie niespodziewanie został całkowicie wyczyszczony. Zniknęły wszystkie dotychczasowe posty, a zamiast dotychczasowego zdjęcia profilowego pojawił się niecodzienny widok. Ten nagły ruch artystki natychmiast wzbudził falę spekulacji i zaniepokojenie wśród fanów. Internauci, którzy śledzili karierę 18-letniej gwiazdy od początku, byli zaskoczeni tą decyzją. Jeszcze dwa dni wcześniej, 28 grudnia, Viki opublikowała na InstaStories zabawną minę, co było odczytywane jako lekka odpowiedź na krytykę dotyczącą jej życia prywatnego. W komentarzach nie brakowało jednak hejtu i uszczypliwości.

Romski ślub i zaręczyny: Viki Gabor w ogniu medialnej burzy

Zaledwie kilka dni wcześniej media obiegła informacja o zaręczynach Viki Gabor z 19-letnim Giovannim Trojankiem. Związek, zawarty zgodnie z romską tradycją, stał się gorącym tematem w serwisach plotkarskich i programach telewizyjnych. O uroczystości opowiedział m.in. Bogdan Trojanek – dziadek Giovanniego.

Sama Viki potwierdziła zaręczyny słowami: "Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy", co udostępniła w swoich mediach społecznościowych. Reakcje internautów były jednak mieszane, od gratulacji po ostrą krytykę. Część użytkowników zarzucała artystce zbyt wczesne zaangażowanie, inni natomiast wspierali jej wybór i decyzję o pielęgnowaniu rodzinnych tradycji.

Viki Gabor szokuje usunięciem wszystkich treści z Instagrama

Niespodziewanie, we wtorkowe popołudnie 30 grudnia, z profilu Viki Gabor na Instagramie zniknęły wszystkie posty. Uwagę zwraca również zamiana zdjęcia profilowego na czarną planszę. Niektórzy komentatorzy uważają to za symboliczny protest przeciwko hejterom. Inni sugerują, że może to być artystyczny gest, element większej kampanii wizerunkowej lub zapowiedź nadchodzących zmian w karierze wokalistki.

Nie brakuje także bardziej niepokojących teorii. Niektórzy internauci zaczęli spekulować, że konto mogło zostać zhakowane, albo że Viki Gabor przeżywa trudny czas psychiczny i zdecydowała się odciąć od świata zewnętrznego. Jak dotąd, żadne z tych przypuszczeń nie zostały potwierdzone. Co ciekawe, na innych platformach, takich jak Facebook i TikTok, wpisy Viki Gabor pozostały nienaruszone.

Viki Gabor wystąpi na Sylwestrze w Katowicach mimo kontrowersji?

Mimo medialnej burzy, Viki Gabor nie zrezygnowała z planowanego występu na "Sylwestrze z Dwójką" u boku plejady gwiazd. Wydarzenie odbędzie się w Katowicach, gdzie młoda artystka wystąpi obok takich gwiazd jak Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Kayah, Cleo czy Dawid Kwiatkowski.

Występ będzie pierwszym publicznym pokazem Viki Gabor po ogłoszeniu zaręczyn i kontrowersjach wokół jej aktywności w mediach społecznościowych. Publiczność z pewnością będzie uważnie obserwować nie tylko jej wykonania muzyczne, ale i wszelkie gesty oraz wypowiedzi.

