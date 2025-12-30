Viki Gabor zasłynęła w polskim show-biznesie w bardzo młodym wieku, co od początku budziło wiele kontrowersji. Jak 11-latka wygrała telewizyjny program "The Voice Kids", a już rok później oczarowała europejską publiczność, zdobywając pierwsze miejsce na konkursie "Eurowizja Junior". Do tej pory młoda artystka niechętnie wypowiadała się na temat swojego życia prywatnego, skupiając się wyłącznie na promowaniu tworzonej przez nią muzyki. Nagła informacja o jej romskim ślubie tym bardziej zaskoczyła internautów. Z dnia na dzień media zbierają coraz to nowsze informacje w tej sprawie. Teraz głos zdecydowali zabrać się sąsiedzi, którzy nie ograniczali się w swoich opiniach.

Są nowe informacje w sprawie Viki Gabor i Giovana. O ślubie wypowiedzieli się sąsiedzi

Zaledwie trzy dni temu dziadek Giovanniego (według romskiej tradycji męża Viki Gabor) za pośrednictwem krótkiego filmiku udostępnionego na Facebooku poinformował szeroką publikę o pobraniu się młodej pary. Z Viki i Giovannim u boku powiedział:

Tak miało być i tak się stało. Chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w Krakowie. Viki Gabor i mój wnuczek Giovani pobrali się według tradycji romskiej. (...) Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. (...) Czekajcie na cygańskie, piękne wesele wygłosił Bogdan Trojanek.

Krótki filmik wystarczył, by w mediach zawrzało od słów wyrażających nie tylko zdziwienie, lecz także krytykę.

Dla dziennikarzy Faktu szczerze wypowiedzieli się sąsiedzi Trojanków, mieszkających tuż obok ich słynnego pałacu. Nie zabrakło komentarzy względem romskiej kultury oraz stanu Bogdana Trojanka w obliczu narastającej fali komentarzy internautów.

Myślę, że pan Trojanek popełnił błąd, umieszczając informacje w internecie. Musiał liczyć się z reakcją. Każdy, kto coś publikuje w sieci, musi się liczyć z tym, że wiele osób będzie chciało wyrazić swoją opinię na ten temat, zarówno pozytywną jak negatywną - oceniła sąsiadka Trojanków.

Pani Viki ma już 18 lat i musiała wyrazić zgodę. Jest znaną piosenkarką, rozsądną dziewczyną. Młodzi postąpili zgodnie z tradycją, jaka panuje wśród Romów, a inne osoby nie potrafią tego zaakceptować - podsumowała pani Małgorzata.

Nie dziwi mnie, że pan Trojanek, po wpisach w internecie, obawia się teraz o młodych. Ludzie potrafią być złośliwi względem innych - przekazała jedna z sąsiadek.

Jak Viki Gabor komentuje medialną burzę wokół jej ślubu?

Wobec cały czas narastającej niczym w efekcie kuli śniegowej liczby komentarzy o romskim ślubie Viki Gabor, który dla szerszej publiki wciąż jest dużym zaskoczeniem, wypowiedziała się też sama artystka. Nie tłumacząc się długo, uspokoiła swoich fanów dosadnym zdaniem.

Tak, zaręczyłam się i jestem mega szczęśliwa - wyznała wprost wokalistka.

