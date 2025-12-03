Najbardziej wyczekiwane wydarzenie sylwestrowe Telewizji Polskiej, czyli "Sylwester z Dwójką 2025", odbędzie się 31 grudnia 2025 roku o godzinie 19:50. Koncert będzie miał miejsce w Katowicach, a lista gwiazd, która już teraz została zaprezentowana robi wrażenie i gwarantuje świetną zabawę. TVP ma szansę zdeklasować pozostałe imprezy. Organizatorzy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec, lista wykonawców nadal się powiększa, a kolejne nazwiska mają być ogłaszane w najbliższych tygodniach. Party.pl zapytało Justynę Steczkowską o "Sylwester z Dwójką"? Co odpowiedziała?

Kto wystąpi podczas "Sylwestra z Dwójką" 2025?

Od kiedy zmieniły się władze Telewizji Polskiej imprezy sylwestrowe wyglądają zupełnie inaczej i nie zobaczymy już na nich gwiazd disco-polo, jak było to w poprzednich latach. Stacja właśnie ujawniła listę artystów, którzy wystąpią podczas sylwestrowego koncertu w Katowicach. To będzie prawdziwa noc wielkich przebojów, a na scenie swoje hity i wyjątkowe kreacje zaprezentują mi.in Doda, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, Kayah, Roksana Węgiel, Ich Troje, Piersi, Feel, Oskar Cyms, Viki Gabor, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Kuba Badach, Margaret czy Michał Szpak.

Justyna Steczkowska wraca na scenę TVP

Justyna Steczkowska również pojawi się na scenie TVP podczas sylwestra. Wokalistka zdradziła, że otrzymała kilka propozycji, ale wybrała TVP po rozmowie z prezesem Tomaszem Sygutem. Artystka podkreśliła, że rozmowa została przeprowadzona "z dużą klasą i wyczuciem" i czuje się "usatysfakcjonowana" porozumieniem.

A jaki przebój Justyna Steczkowska zaśpiewa na "Sylwestrze z Dwójką" 2025? Artystka uchyliła rąbka tajemnicy...

Bardzo dobrze. Gramy tylko dwa utwory, ale jest dużo artystów, więc każdy ma jakiś swój czas. 'Gaję' wszyscy znają, więc w nowej wersji będziemy ją grali. Drugiego utworu nie zdradzę, żebyście mieli niespodziankę. Jest to stary utwór, mój syn zrobił remix tego utworu i będziemy go grać na Sylwestrze. powiedziała Justyna Steczkowska

Czy Justyna Steczkowska traktuje pozostałe gwiazdy jak konkurencję? Piosenkarka mówi wprost, że bardzo nie lubi tego słowa i mocno kibicuje wszystkim.

Nie. Bardzo je lubię i trzymam za nie kciuki. Cudowne kobiety. W ogóle to już od wielu lat nie lubię tego słowa i uważam, że nam szkodzi. dodała artystka

Gdzie oglądać "Sylwestra z Dwójką"?

"Sylwester z Dwójką" 2025 będzie transmitowany na żywo na antenie TVP2 oraz za pośrednictwem platformy TVP VOD. Start transmisji zaplanowano na godzinę 19:50. Dzięki temu każdy widz w Polsce będzie miał możliwość świętowania Nowego Roku wraz z ulubionymi gwiazdami muzyki.

Justyna Steczkowska/ AKPA Gadomski

