Viki Gabor już zamieszkała z mężem? "Wesele musi być według tradycji, takie pięciodniowe"
Najnowsze wieści o szczegółach romskiego ślubu Viki Gabor to jeden z najgorętszych tematów w sieci! Para już przyjęła błogosławieństwo i obecnie ustala kolejne kroki związane z zawarciem małżeństwa. Bogdan Trojanek coraz chętniej zdradza więcej informacji o młodej parze i nie kryje radości z powodu ślubu swojego wnuka Giovanniego z Viki. O wszystkich szczegółach opowiedział w programie "Dzień dobry TVN".
Viki Gabor największą sławę zdobyła dzięki wygranej w Eurowizji Junior. Choć młoda wokalistka nieustannie rozwija swój talent muzyczny i osiąga kolejne sukcesy, największe zainteresowanie budzi jej życie prywatne. 18-letnia artystka zaskoczyła fanów nagłymi zaręczynami. Od momentu, gdy w sieci pojawiły się nagrania z romskich zaślubin, Viki jest nieustannie śledzona przez internautów w mediach społecznościowych. Dziadek jej wybranka, 19-letniego Giovanniego, zdradził w programie "Dzień dobry TVN" wiele szczegółów dotyczących najbliższych planów pary młodej. Romskie wesele ma potrwać aż pięć dni!
Bogdan Trojanek wyznał jak będzie wyglądać wesele Viki i Giovanniego
Bogdan Trojanek wystąpił we wtorek w programie "Dzień dobry TVN". Temat rozmowy dotyczył oczywiście romskich zaślubin Viki z jego wnukiem, Giovannim. Dziadek pana młodego zdradził, że przed młodą parą jeszcze tradycyjne romskie wesele. Ma ono potrwać aż pięć dni i być zgodne ze zwyczajami romskiej społeczności.
To wesele musi być według tradycji, takie pięciodniowe.
Trojanek zapewnił, że cała rodzina chce, aby uroczystość odbyła się zgodnie z tradycją. Nie krył wzruszenia, gdy wspomniał, że porusza go fakt, że tak ceniona artystka jak Viki Gabor kultywuje rodzinne zwyczaje. Dodał również, że nadchodzące wydarzenia z pewnością wszystkich zaskoczą.
Nasze prawo o tym mówi, o tym błogosławieństwu. (…) To jest fenomen, że artystka XXI wieku tak znana i lubiana przez nas wszystkich to prawo przestrzega. I to było piękne dla mnie, że tak się wydarzyło. (…) To jest skromność i delikatność. (…) To co państwo widzą, na scenie ją, kolorową, przepiękną i utalentowaną dziewczynę, to w domu jest otoczona pięknymi zwierzętami, miłością. (…) Ona ma dobre serce, bo kocha zwierzęta. (...) To było takie cygańskie błogosławieństwo. Od tego się u nas zaczyna. Na pewno zaskoczymy jeszcze wszystkich, bo to nie jest koniec. To jest początek. (…)
Viki Gabor już zamieszkała z mężem. Bogdan Trojanek to potwierdził
Podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN" Bogdan Trojanek potwierdził, że Viki Gabor i Giovani już zamieszkali razem. Podkreślił, że ich związek nie jest przelotną znajomością, lecz głęboką relacją pełną uczuć i szacunku do korzeni. Jak zaznaczył, Giovani nie zakochał się w popularnej wokalistce, tylko w skromnej, romskiej dziewczynie, jaką jest Viki prywatnie. Również Viki pokochała młodego chłopaka, a nie wnuka znanego artysty.
Już zamieszkali ze sobą, ale nie będę zdradzał do końca wszystkiego. (…) Mi się bardzo spodobało to, że mój wnuk Giovanni nie pokochał artystki Viki Gabor, a pokochał skromną, romską dziewczynę. Viki tak samo, nie pokochała wnuka Bogdana Trojanka, który w świecie romskim jest osobą dość wpływową, ale pokochała młodego chłopaka 19-letniego. To jest ta magia, to jest ta miłość.
Co z przyszłością Viki Gabor? Czy będzie formalny ślub?
Choć ceremonia błogosławieństwa była niezwykle istotna dla Viki Gabor i Giovanniego oraz ich rodzin, w świetle prawa nie są oni jeszcze małżeństwem. Ślub cywilny nie został zawarty, co oznacza, że ich związek nie ma formalnej mocy prawnej. Nie wiadomo jeszcze, czy para planuje również cywilny ślub. Na razie najbliższe plany dotyczą tradycyjnego wesela, które ma być przede wszystkim świętem romskiej kultury.
Rodzina Viki Gabor chce, aby artystka nadal rozwijała się muzycznie. Najbliżsi zapewniają, że romski ślub nie oznacza zawieszenia kariery. Młoda wokalistka nadal będzie koncertować i realizować swoje muzyczne plany.
