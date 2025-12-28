Ostatnie doniesienia o domniemanym ślubie Viki Gabor wywołały spore poruszenie w sieci. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z uroczystości, która miała odbyć się zgodnie z romską tradycją, co szybko podsyciło spekulacje. Wokalistka przez dłuższy czas nie komentowała sprawy, pozostawiając fanów w niepewności, czy rzeczywiście doszło do ślubu. Teraz jednak postanowiła przerwać milczenie i odnieść się do krążących informacji.

Viki Gabor wzięła ślub?

W sobotnie popołudnie media obiegła informacja, która wywołała falę domysłów wśród internautów. Do sieci trafiło nagranie ze ślubu Viki Gabor, który miała wziąć z 19-letnim Giovanim, wnukiem Bogdana Trojanka. Uroczystość miała charakter obrzędowy i odbyła się zgodnie z romską tradycją, co sprawia, że z punktu widzenia polskiego prawa nie ma ona mocy prawnej. Mimo to całe wydarzenie wywołało ogromne poruszenie i lawinę komentarzy.

Nagrania ze ślubu Viki Gabor wkrótce zniknęły sieci. Z czasem na jaw wyszło, że zostały usunięte przez Bogdana Trojanka, dziadka "pana młodego". W rozmowie z Pudelkiem mężczyzna wyjaśnił, że kierowała nim chęć ochrony młodej pary. Przyznał jednocześnie, że zupełnie nie spodziewał się tak dużej fali hejtu.

Ja się w życiu nie spodziewałem, że moja Polska, mój piękny kraj, Polska z piękną tradycją i naród katolicki będzie tak hejtował ludzi młodych, artystów, którzy się pobrali z miłości mówił Trojanek.

Viki Gabor zabrała głos po romskim ślubie

Viki Gabor przez dłuższy czas nie odnosiła się do medialnych spekulacji i nie komentowała krążących informacji. Ostatecznie jednak postanowiła przerwać milczenie i jasno poinformowała, że jest zaręczona. Wszystko wskazuje więc na to, że w przyszłości para zdecyduje się również na formalne zawarcie małżeństwa.

Tak zaręczyłam się i jestem mega happy napisała Gabor na Instagramie.

