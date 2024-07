9 z 11

Maja Sablewska i Wojciech Mazolewski od dawna uchodzą za najbardziej stylową parę. Chociaż niechętnie pokazują się razem to ostatnio Maja przerwała milczenie i w wywiadzie dla „Grazii” opowiedziała o swoim uczuciu, pierwszym spotkaniu i motylach w brzuchu. Ikona stylu może mieć powody do zazdrości, ponieważ na koncertach artysty pojawia się zawsze grono wielbicielek, ale para ma do siebie zaufanie. I słusznie, bo to z pewnością jest kluczem do udanego związku.