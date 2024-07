W najnowszym lookbooku Mango, którego twarzą została estońska modelka Karmen Pedaru, znaleźliśmy mnóstwo ciepłych propozycji na zimę 2012. Wśród casualowych propozycji w hiszpańskiej sieciówce nie zabraknie wełnianych sweterków, klasycznych dżinsów i niezbędnych zimowych akcesoriów w postaci beretów, czapek, skórzanych rękawiczek i długich szali.

Jak co roku marka zadbała również o eleganckie projekty, do których należą szykowne krótkie kompleciki a la Chanel, klasyczne dwurzędowe żakiety (idealne do pracy) i koronkowe bluzki z wszytymi aplikacjami. Nawet fanki kowbojskiego stylu nie będą zawiedzione - tej zimy mogą liczyć na botki i kapelusze rodem z Dzikiego Zachodu.

Tak prezentują się najnowsze propozycje od Mango na zimę 2012: