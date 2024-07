Sportowe buty powinny mieć w szafie każda kobieta! W tym sezonie, w kolekcjach popularnych marek sportowych znajdziecie buty przeznaczone do biegania, tańca, na fitness czy jogę, ale również te w casualowym stylu.

Reklama

Przeczytajcie więcej o trendach na wiosnę 2015

Takie modele doskonale sprawdzą się na co dzień, będziesz mogła nosić je do wielu wiosenno-letnich stylizacji. Doskonale sprawdzą się w duecie z woskowanymi rurkami, przecieranymi dżinsami, zwiewnymi sukienkami i ołówkowymi spódnicami. W naszym zestawieniu znajdziecie buty marki: Adidas Originals, Nike, Reebok, Gola, New Balance i Puma. Sneakersy pasują do każdej stylizacji. Wejdź na Modago.pl i zobacz modne i wygodne buty sportowe damskie.

Reklama

W galerii znajdziecie najmodniejsze sportowe buty na wiosnę 2015: