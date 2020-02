Buty na wiosnę 2020. Ten sportowy model nigdy nie wyjdzie z mody!

Idealne buty na wiosnę 2020? Oczywiście, że takie istnieją. Jeśli wiosną dużo się ruszasz i stawiasz przede wszystkim na wygodę, mamy dla ciebie buty, których nie będziesz chciała ściągać przez cały sezon wiosenno-letni. Oto... białe trampki! Białe trampki (ale także inne kolory) są lansowane w tym sezonie przez markę Converse, która w swojej kampanii "Love Fearlessly" przekonuje, że przyszedł czas by pokochać siebie! "Nie staraj się żyć dla innych, żyj dla siebie" - przekonuje Converse.

Białe trampki - hit wiosny 2020

Klasyczne trampki są z nami już od kilku (a nawet kilkunastu!) sezonów i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Białe trampki będą pasować do tak naprawdę każdej stylizacji. Zmiksuj je z mom jeans i kolorowym t-shirt-em, albo połącz na przekór wszystkiemu z... damskim garniturem! Z białymi trampkami świetnie się rozumie również letnia kwiecista sukienka. Jak widzisz, możliwości jest wiele!

Czy będziecie polować tej wiosny na białe trampki?

Białe trampki są nadal popularne wśród instagramerek na całym świecie.