Paulina Sykut-Jeżyna w najmodniejszych sneakersach na wiosnę 2021! Gwiazdy pokochały te buty

Gwiazdy pokochały ten model butów, a teraz najmodniejsze sneakersy na wiosnę 2021 pojawiły się na nogach Pauliny Sykut-Jeżyny. Słynna dziennikarka, której styl inspiruje tysiące kobiet, właśnie pochwaliła się idealną sportową stylizacją na nadchodzący sezon. Gwiazda wybrała dres, w jednym z najmodniejszych kolorów - soczystej żółci i buty, które są prawdziwym must-have każdej garderoby. Ostatnio lansowała je również Basia Kurdej-Szatan.

Trendy wiosna 2021: Paulina Sykut-Jeżyna w modnych sneakersach

Instagram to niekończące się źródło inspiracji, również tych modowych, a jeżeli szukamy najgorętszych trendów, możemy mieć pewność, że Paulina Sykut-Jeżyna ma jej w swojej szafie. Gwiazda nieustannie zachwyca swoich fanów mnie tylko wyjściowymi, czy telewizyjnymi stylizacjami, ale również casualowymi zestawami. Tym razem dziennikarka pokazała się w propozycji idealnej na wiosenny spacer.

Instagram

Intensywna żółć, niczym skórka cytryny, to jeden z najmodniejszych kolorów na sezon wiosna-lato 2021. Co więcej dresy na dobre zagościły w naszych szafach i teraz nosimy je nie tylko na siłownie, czy jako wygodne ubranie po domu, ale również na stylowy spacer.

Wiosenny look Pauliny Sykut-Jeżyny dopełniają hitowe, białe sneakersy. Te ponadczasowe buty wracają do trendów niczym bumerang i pasują nie tylko do sportowych stylizacji, ale również zwiewnych sukienek, czy maxi spódnic. Gwiazda wybrała skórzany model z oferty marki Ryłko, które kosztują 299 zł.

Mat. prasowe

Jesteś fanką dresów, czy jednak wychodząc na miasto stawiasz na bardziej eleganckie stylizacje? Bez względu na to, białe sneakersy idealnie dopełnią twój look!