Paulina Sykut-Jeżyna w wiosennej stylizacji na spacerze z córką. Postawiła na najmodniejsze dodatki. Jej buty i plecak to prawdziwy HIT!

Paulina Sykut-Jeżyna została przyłapana przez paparazzich podczas wiosennego spaceru z córeczką. W takiej stylizacji gwiazda nie mogła przejść niezauważona. Uwielbiana dziennikarka, która słynie z doskonałej smykałki do trendów, postawiła na luźny look w najmodniejszych kolorach na wiosnę-lato 2021. Odważne połączenie robi ogromne wrażenie, ale naszą uwagę przykuły zwłaszcza jej buty i plecak. Te dodatki to prawdziwy hit.

Trendy wiosna 2021: Kolorowa stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny

Jeżeli szukasz najnowszych trendów i modowych inspiracji, możesz być pewna, że znajdziesz je w szafie Pauliny Sykut-Jeżyny. Gwiazda, która stała się ulubienicą widzów, słynie ze świetnego wyczucia stylu i bez względu na to, czy występuje na czerwonym dywanie, w programie telewizyjnym, czy wybiera się na spacer, zawsze prezentuje się nienagannie. Tym razem dziennikarka została przyłapana przez paparazzich na wiosennym spacerze z córką i ponownie zachwyciła nas swoim wyglądem.

Paulina Sykut-Jeżyna w swojej wiosennej stylizacji postawiła na odważne połączenie kolorów. Gwiazda zestawiła żółte dresowe spodnie z liliowym T-shirtem z napisem oraz pudrowo-różowym cienkim płaszczem, o kroju koszuli. Jak widać dziennikarka nawet na co dzień zwraca uwagę na detale. Pudrowo-różowa opaska i kolorowe różowe skarpetki w banany to dodatki, które idealnie uzupełniają stylizację.

W stylizacji gwiazdy nie zabrakło oczywiście prawdziwych wiosennych hitów. Paulina Sykut-Jeżyna postawiła na białe, krótkie sneakersy, które są najmodniejszymi butami tego sezonu. Dziennikarka wybrała propozycję od marki Ryłko, a ten model butów idealnie sprawdzi się nie tylko do sportowych, ale i bardziej kobiecych stylizacji. Trendsetterki na całym świecie pokochały styl określany mianem sportowego szyku, który polega na łączeniu sneakersów i casualowych ubrań z tymi bardziej eleganckimi - jak boho spódnica, czy zwiewna sukienka.

Jak widać Paulina Sykut-Jeżyna stawiana na wygodę w najlepszym wydaniu. Na spacer, zamiast torebki, dziennikarka wybrała elegancki plecak, który jest jednym z najmodniejszych dodatków. Stylowa mama swój znalazła w popularnej, luksusowej marce Tous. Taki beżowy plecak z metalowymi elementami w kolorze złotym to wydatek rzędu 959 złotych.

Jak oceniasz stylizację Pauliny Sykut-Jeżyny? My zdecydowanie jesteśmy za wnoszeniem kolorów na polskie ulice, a jak widać, dziennikarka nie boi się odważnych połączeń i chętnie bawi się modą.