2. miejsce - ex aequo - Joanna Horodyńska i Ada Fijał

To, co ma na sobie Joanna Horodyńska za chwilę będzie obowiązywało na światowych czerwonych dywanach. Ikona stylu bez dwóch zdań. Od niej uczą się wszystkie gwiazdy, a po rady i pomoc zgłaszają się wszyscy chcący dorównać jej chociaż do pięt. Ambasadorka licznych polskich marek. Jej styl inspiruje również zagraniczne sławy. Kelly Osbourne była nią zachwycona.

Ada Fijał żyje w zgodzie z trendami, ale zawsze jest wierna swojej pasji do stylu retro. Aktorka na salonach ani razu nie zaliczyła wpadki. Wybiera kreacje z sieciówek, od polskich projektantów i z dużych domów mody. Nie bez powodu przed jej opinią drży co najmniej połowa gwiazd.