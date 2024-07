1 z 8

Kariera Margaret można podzielić na dwa odrębne rozdziały. Jeden ma miejsce w Polsce, drugi zaś w Europie, gdzie wokalistka zdobywa coraz większą popularność. Ostatnio gwiazda odwiedziła Włochy i promowała tam swój przebój "Thank You Very Much". Z doskonałym skutkiem, bo singiel trafił do dziesiątki najpopularniejszych utworów we włoskim iTunes. Przypomnijmy: Margaret szaleje we Włoszech

Obecnie piosenkarka pracuje nad swoim pierwszym pełnoprawnym albumem i singlem, który będzie go promował. Ostatnio Margaret rozpoczęła zdjęcia do teledysku "Wasted" będącego następcą słynnego już i skandalicznego "Thank You Very Much". Byliśmy za kulisami tej kolorowej produkcji i tylko u nas możecie zobaczyć zdjęcia backstage z nowego klipu gwiazdy.

Kiedy premiera klipu i samego singla? Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, nową piosenkę Margaret po raz pierwszy zaśpiewa podczas koncertu sylwestrowego w Gdyni organizowanego przez stację Polsat. Teledysk zaś swoją premierę ma mieć na początku 2014 roku. Jest na co czekać!

Tak Margaret prezentuje się za kulisami swojego teledysku do "Wasted":