Katarzyna Dowbor, znana dziennikarka i prezenterka, dołączyła do grona gwiazd wspierających 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jej gest wywołał ogromne poruszenie wśród fanów i opinii publicznej. W ramach licytacji WOŚP 2026 Dowbor zaproponowała coś zupełnie wyjątkowego. Zwycięzca aukcji zostanie zaproszony do jej prywatnego domu.

Aukcje WOŚP - Katarzyna Dowbor poinformowała

Wideo z osobistym apelem opublikowane przez Katarzynę Dowbor ujawniło kulisy niezwykłej oferty. Prezenterka zaprasza do siebie wszystkich, którzy chcą wesprzeć WOŚP i jednocześnie przeżyć niezapomnianą wizytę w jej rezydencji. Tak osobista forma zaangażowania jest rzadkością w świecie gwiazd. Zwycięzca aukcji WOŚP 2026, której przedmiotem jest wizyta u Katarzyny Dowbor, może liczyć na wyjątkowe doświadczenie. Jak zapowiada dziennikarka, gość będzie miał okazję odwiedzić jej dom oraz poznać jej ukochane zwierzęta - prywatny "zwierzyniec".

Kochani, jeśli chcecie zrobić dobry uczynek to zapraszam Was do mojego domu. Ale najpierw trzeba to zaproszenie wylicytować. Cel jest przepiękny i słuszny, bo to licytacja na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Odwiedzicie mnie w moim domu i poznacie mój zwierzyniec. Będzie się działo! Serdecznie zapraszam! Link do aukcji znajdziecie w moim BIO oraz w stories. - napisała pod wideo prezenterka.

W swoim wystąpieniu Katarzyna Dowbor podkreśliła, że celem licytacji jest nie tylko pomoc dzieciom, ale także stworzenie niezapomnianych wspomnień dla uczestnika spotkania.

WOŚP 2026 - jaki jest cel tegorocznej zbiórki?

W 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizatorzy skupiają się na diagnostyce chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Jerzy Owsiak, założyciel WOŚP, zaznaczył, że pomoc medyczna dla najmłodszych w tym obszarze jest kluczowa. Jak co roku, finał WOŚP odbywa się w całej Polsce, mobilizując tysiące wolontariuszy, darczyńców i osób publicznych. Aukcja Katarzyny Dowbor wpisuje się w tę szlachetną inicjatywę, oferując wsparcie poprzez osobiste zaangażowanie.

Gest Katarzyny Dowbor może stanowić inspirację dla innych osób publicznych, by angażować się w akcje charytatywne w sposób autentyczny i bezpośredni.

