Produkcja "Farmy" zaskoczyła fanów programu. Do sieci trafił komunikat w sprawie Łukasza "Janosika", który właśnie został nowym Farmerem Tygodnia, a w jednym z ostatnich odcinków mówił o wymarzonej kobiecie. Fani programu ruszyli z komentarzami.

Nowy Farmer Tygodnia i wzruszenie na "Farmie"

W ostatnich odcinkach "Farmy" dzieje się naprawdę sporo. Tuż po świetach Polsat wyemitował odcinek, który zaskoczył wszystkich. To właśnie wtedy Ewa podjęła szokującą decyzję i odeszła z "Farmy". W minioną środę stacja wyemitowała aż dwa odcinki uwielbianego przez widzów reality show. W najnowszej odsłonie programu doszło do pojedynku w wyniku którego Łukasz "Janosik" został nowym Farmerem Tygodnia. Widzowie uwielbiają go i ucieszyli się z jego zwycięstwa. Wynik pojedynku farmerów zaskoczył uczestników show, ale nie zabrakło też wzruszeń podczas czytania opinii na swój temat. Henryk z "Farmy" zaskoczył wszystkich, ale nie wszyscy uwierzyli w jego wzruszenie.

Łukasz "Janosik" w najnowszym odcinku otworzył się przed Dominiką mówiąć o swojej wymarzonej partnerce. Uczestnik mówił wprost, że chciałby poznać kobietę, która nie będzie "grać w gierki". Po tym wyznaniu produkcja "Farmy" nagle zwróciła się do fanek programu.

Ogłoszenie produkcji "Farmy" ws. Łukasza "Janosika"

Tuż po tym, jak Łukasz "Janosik" zabrał głos ws. swojego życia uczuciowego do sieci trafiło zaskakujące ogłoszenie. Produkcja "Farmy" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie Janosika z apelem:

Jeśli jesteś konkretna, a gierki bardziej odstraszają Cię niż przyciągają - pisz! apeluje prdukcja programu.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani programu mają nadzieję, że Łukasz "Janosik" znajdzie wymarzoną drugą połówkę.

Zasługuje na porządną i uczciwa dziewczynę. Bo sam taki jest. I najlepiej romantyczke

Będzie kiedyś z niego dobry mąż i ojciec!! ...Tacy ludzie w tych czasach na wagę złota!!...Znam się trochę na ludziach!! komentują internauci.

Spodziewaliście się takiego ogłoszenia?

