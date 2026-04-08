Ewa zakończyła swoją przygodę w "Farmie", lecz nie zamierza odpuścić swojej działalności w mediach społecznościowych, gdzie dzięki programowi zgromadziła wielu nowych obserwatorów. To właśnie na swoim profilu na Instagramie była farmerka postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań swoich fanów, mówiąc wprost o emocjach związanych z opuszczeniem show.

Ewa nie ma żalu do produkcji "Farmy"

Ostatni odcinek "Farmy" wzbudził ogrom emocji ze względu na opuszczenie programu przez Ewę. W pewnym momencie została zapytana przez prowadzące, czy ma zamiar zostać w programie. Wcześniej deklarowała Dominice, że jeżeli program w wyniku pojedynku opuści Aksel, ona dobrowolnie pójdzie w jego ślady. Ostatecznie do pojedynku nie doszło, gdyż Ewa podjęła decyzję o opuszczeniu "Farmy".

Pytanie prowadzących do Ewy wzburzyło internautów, którzy zarzucili produkcji manipulację, a także niesprawiedliwość względem pozostałych uczestników programu. Fani "Farmy" nie dowierzali w to, co się stało przed odejściem Ewy z programu.

Ewa, zapytana przez jednego fanów wprost, czy ma żal do produkcji za postawienie jej w takiej sytuacji i zapytanie o odejście, postawiła na szczerość, tłumacząc jej perspektywę na całe zamieszanie.

Produkcja nie mogła pozwolić sobie na to, żeby w jednej chwili odeszło dwóch uczestników, a ja to wprost deklarowałam. I rozumiem te obawy napisała Ewa.

W dalszych słowach przyznała, że obecność Henryka w programie uniemożliwiałaby jej dalszy udział w programie.

Nawet, gdybym nie została wywołana do odpowiedzi, a Henryk zostałby w programie, nie wytrzymałabym tam jednego dnia. Słyszeliście, jakie miał plany dodała Ewa.

Przy okazji odpowiadania na pytania, Ewa wyjawiła, że "Farma" nie była pierwszym programem telewizyjnym, w którym wzięła udział.

Ewa z "Farmy" była w półfinale hitu TVN

Choć to w "Farmie" Ewa zdobyła duży rozgłos i wielu nowych fanów w mediach społecznościowych, to w zorganizowanej serii pytań i odpowiedzi wyjawiła, że w przeszłości próbowała też swoich sił w polskiej edycji "Mam Talent!", gdzie dotarła aż do półfinałów. Na scenie zaprezentowała się wówczas z magikiem, pełniąc rolę pięknej asystentki. Jej występ możecie zobaczyć poniżej.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia