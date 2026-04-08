Ewa z "Farmy" ma żal do produkcji? Po odcinku wyznała wprost
Ewa z "Farmy" zaskoczyła wszystkich i opuściła program. Choć to właśnie ona podjęła ostateczną decyzję, to część widzów uważa, że prowadzące postawiły jej niestosowne ultimatum. Czy Ewa ma o to żal do produkcji? Teraz już nie ukrywa swoich emocji. Zabrała głos ws. wydarzeń w show Polsatu.
Ewa zakończyła swoją przygodę w "Farmie", lecz nie zamierza odpuścić swojej działalności w mediach społecznościowych, gdzie dzięki programowi zgromadziła wielu nowych obserwatorów. To właśnie na swoim profilu na Instagramie była farmerka postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań swoich fanów, mówiąc wprost o emocjach związanych z opuszczeniem show.
Ewa nie ma żalu do produkcji "Farmy"
Ostatni odcinek "Farmy" wzbudził ogrom emocji ze względu na opuszczenie programu przez Ewę. W pewnym momencie została zapytana przez prowadzące, czy ma zamiar zostać w programie. Wcześniej deklarowała Dominice, że jeżeli program w wyniku pojedynku opuści Aksel, ona dobrowolnie pójdzie w jego ślady. Ostatecznie do pojedynku nie doszło, gdyż Ewa podjęła decyzję o opuszczeniu "Farmy".
Pytanie prowadzących do Ewy wzburzyło internautów, którzy zarzucili produkcji manipulację, a także niesprawiedliwość względem pozostałych uczestników programu. Fani "Farmy" nie dowierzali w to, co się stało przed odejściem Ewy z programu.
Ewa, zapytana przez jednego fanów wprost, czy ma żal do produkcji za postawienie jej w takiej sytuacji i zapytanie o odejście, postawiła na szczerość, tłumacząc jej perspektywę na całe zamieszanie.
Produkcja nie mogła pozwolić sobie na to, żeby w jednej chwili odeszło dwóch uczestników, a ja to wprost deklarowałam. I rozumiem te obawy
W dalszych słowach przyznała, że obecność Henryka w programie uniemożliwiałaby jej dalszy udział w programie.
Nawet, gdybym nie została wywołana do odpowiedzi, a Henryk zostałby w programie, nie wytrzymałabym tam jednego dnia. Słyszeliście, jakie miał plany
Przy okazji odpowiadania na pytania, Ewa wyjawiła, że "Farma" nie była pierwszym programem telewizyjnym, w którym wzięła udział.
Ewa z "Farmy" była w półfinale hitu TVN
Choć to w "Farmie" Ewa zdobyła duży rozgłos i wielu nowych fanów w mediach społecznościowych, to w zorganizowanej serii pytań i odpowiedzi wyjawiła, że w przeszłości próbowała też swoich sił w polskiej edycji "Mam Talent!", gdzie dotarła aż do półfinałów. Na scenie zaprezentowała się wówczas z magikiem, pełniąc rolę pięknej asystentki. Jej występ możecie zobaczyć poniżej.
