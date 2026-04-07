Widzowie "Farmy" mają o czym dyskutować, a w centrum zamieszania jest Henryk Alczyński z 5. edycji programu Polsatu. Nie chodzi wyłącznie o jego wyrazisty styl bycia widoczny w programie, ale o prywatne zdjęcia sprzed lat, na których pojawia się w nieco innym wydaniu. Okazuje się, że Henryk podobnie, jak inni uczestnicy "Farmy" ma za sobą metamorfozę. Tak wcześniej wyglądał!

Kim jest Henryk z "Farmy"?

Henryk Alczyński ma 51 lat, pochodzi z Działdowa i przez wiele lat pracował w służbie więziennej. Po zakończeniu kariery zawodowej przeszedł na emeryturę i zdecydował, że czas na zmianę tempa. Aktywnie spędza czas, podróżuje, często pojawia się na koncertach i festiwalach, a na wielu prywatnych zdjęciach zamieszczonych w mediach społecznościowych można go zobaczyć razem z jego przyjaciemem, Wojtkiem. Na "Framie" pojawił się w trakcie drugiego tygodnia rywalizacji, więc wszedł w już rozgrzaną atmosferę i od razu zaczął grać mocną kartą. Obecnie budzi skrajne emocje, a rozpoznawalność z pewnością pomoże mu w rozwijaniu się jako twórca cyfrowy, jak sam siebie przedstawia w opisie na Facebooku.

Prywatnie trzyma jednak więcej w cieniu, niż można by się spodziewać po tak wyrazistej osobie. Wiadomo, że jest w związku z żoną Moniką, a w mediach społecznościowych pojawiają się ich wspólne kadry. Poza tym Henryk konsekwentnie nie odsłania zbyt wiele. Na dawnych zdjęciach widać jednak, że ma za sobą metamorfozę...

Henryk z "Farmy" przeszedł metamorfozę

Broda to znak rozpoznawczy Henryka z "Farmy" i element, który sprawia, że trudno pomylić go z kimkolwiek w programie. Razem z Wojtkiem zwrócili uwagę pozostałych uczestników wyglądem i posturą, przez co w gospodarstwie szybko przylgnęło do nich określenie "wikingowie" i dali się poznać jako silni, pewni siebie uczestnicy, którzy nieźle namieszali swoim pojawieniem się w reality show. Okazuje się, że Henryk choć nie ukrywa, że długie włosy i naprawdę długa broda to jego znak rozpoznawczy to na dawnych zdjęciach chętnie pokazuje się z niewielkim zarostem.

Trzeba przyznać, że to dość zaskakująca zmiana. Widać, że Henryk dba o swój wizerunek, ale nic nie stoi mu na przeszkodzie, aby go nieco zmieniać od zas u do czasu. Tylko spójrzcie na te zdjęcia.

Sądziecie, że Henryk ma szansę wygrać "Farmę"?

Facebook @Henryk Alczyński

