Do wielkiego finału 5. edycji "Farmy" zostały już tylko tygodnie, a atmosfera robi się coraz gęstsza. Najnowszy sezon wystartował 16 lutego i jest najdłuższy w historii programu. Teraz właśnie wchodzi w etap, w którym nie ma już miejsca na przypadek, a każdy błąd kosztuje, każda decyzja waży podwójnie. W finale na żywo znajdzie się trójka Farmerów, a zwycięzcę wskażą widzowie w głosowaniu SMS. To oznacza jedno! Ostatnie słowo nie należy do układów w gospodarstwie, tylko do tych, którzy oglądają program przed telewizorem. Wiadomo, już kiedy wielki finał 5. edycji "Farmy". Produkcja wszystko ujawniła.

Sojusze sojuszami, ale to widzowie wybierają zwycięzcę "Farmy"

W "Farmie" gra toczy się jednocześnie na kilku frontach. Z jednej strony są sojusze i strategie, które potrafią utrzymać uczestnika w grze na dłużej. Z drugiej codzienność gospodarstwa, w której liczą się obowiązki i odpowiedzialność. Program konsekwentnie przypomina, że obok rywalizacji równie ważne są zwierzęta, a ekspert Szymon pilnuje, by uczestnicy nie traktowali tego jak dodatku do telewizyjnego show.

W tym sezonie "Farmy" stawka jest większa niż zwykle, bo w grze są trzy symbole, które elektryzują fanów formatu: tytuł Super Farmera, Złote Widły i nagroda pieniężna sięgająca nawet 200 tys. zł. Finał na żywo podkręca emocje do maksimum, bo napięcie buduje się nie tylko na ekranie, ale i w domach widzów.

Kiedy finał 5. edycji "Farmy"?

Piąta edycja 'Farmy" jest najdłuższa w historii programu, więc emocji jest zdecydowanie więcej niż w poprzednich sezonach. Jeśli chcesz być na bieżąco przed finałem, warto zapamiętać stałe pasma: od poniedziałku do czwartku o 20:30 oraz "Farma - finał tygodnia" w piątki o 19:55 w Polsacie. Co ciekawe, ostatnio produkcja "Farmy" przekazała wieści nt. nowych odcinków i wtedy też okazało sie, że 8 kwietnia na antenie pojawią się aż dwa odcinki "Farmy".

A kiedy finał "Farmy"? 7 maja 2026 - na żywo, z widzami w roli sędziów i stawką, o którą walczą uczestnicy.

Finał 5. edycji programu odbędzie się na żywo już za miesiąc -7 maja. O zwycięstwie jednego z trzech Farmerów, którzy zostaną do ostatniego odcinka, zadecydują sami widzowie i wybiorą go poprzez glosowanie sms. informuje produkcja.

