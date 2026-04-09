Takich emocji w "Farmie" nie było już dawno. W najnowszym odcinku reality show prowadzące przyniosły tabliczki, na których wcześniej uczestnicy pisali na temat swoich kolegów kilka miłych i kilka gorzkich słów. Czytanie opinii innych wzruszyło wszystkich, ale wydaje się, że zdanie napisane przez Aksela najmocniej wstrząsnęło Henrykiem. Fani programu komentują jego reakcję.

Wzruszenie na "Farmie". To już koniec konfliktu na linii Henryk - Aksel?

Kolejny odcinek wielkiego hitu Polsatu już za nami. W minioną środę widzowie wyjątkowo zobaczyli aż dwa odcinki programu, a w nich doszło do pojedynku pomiędzy Łukaszem "Janosikiem" a Wojtkiem. Zadanie z przenoszeniem błota do wiadra wygrał Janosik i to właśnie on został nowym Farmerem Tygodnia. Wynik pojedynku farmerów zaskoczył uczestników show, ale w odcinku "Farmy" nie zabrakło też wzruszeń.

Podczas odcztywania opinii na swój temat u wielu osób pojawiły się łzy. Henrykiem wstrząsnęła opinia Aksela, z którym w ostatnim czasie miał konflikt. Henryk po raz kolejny powiedział wprost, że żałuje swojego zachowania. Uczetnik wyznał, że wchodząc do programu planował podgrzewać atmosferę, ale sytuacja wymknęła mu się spod kontroli. Po raz kolejny padło słowo przepraszam i wygląda na to, że Henryk i Aksel wybaczyli sobie ostre słowa.

Fani "Farmy" podzieleni ws. Henryka

Henryk był wyraźnie poruszony i żałował swojego wcześniejszego zachowania. W miłym i serdecznym tonie wypowiadał się nawet na temat Aksela, z którym do tej pory nie było mu po drodze.

Fani programu od raz zwrócili uwagę na zachowanie Henryka. Po emisji odcinka w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. Część osób jest pod wrażeniem przemiany uczestnika, ale pozostali nie wierzą w jego przemianę.

Nie ufam mu. Perfekcyjnie gra dobrego wujka. Finał coraz bliżej...

Heniek sobie w koncu przypomnial ze to widzowie w finale decyduja kto wygra grzmią internauci.

Inni uwierzyli Henrykowi, a jego słowa ich poruszyły.

Szacun dla Heńka, moim zdaniem szczere

To chyba najbardziej wzruszający moment w tej edycji Farmy. Zarówno Aksel jak i Henryk są świetnymi facetami. Niesamowicie mnie ujęli tym jak potrafią rozmawiać o uczuciach, przyznawać się do błędów i przepraszać. Klasa Panowie. Niesamowicie męskie zachowanie czytamy w komentarzach.

Zobacz także: