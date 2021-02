Na miłość nigdy nie jest za późno, a więc co za tym idzie - na ślub również! Wiele gwiazd polskiego i światowego show-biznesu decydowało się na ślub już w dojrzałym wieku. Rekordzistka stanęła na ślubnym kobiercu w wieku 86 lat! O kim mowa? Zobaczcie nasz ranking!

Na ślub nigdy nie jest za późno!

Paul McCarntney kilkanaście lat temu rozwiódł się z Hearther Mills - na małżeństwie z modelką stracił 30 milionów dolarów. Jednak to nie zraziło go do ponownego ożenku. W 2011 roku muzyk poślubił 18 lat młodszą bizneswoman Nancy Shevell. Miał wówczas 69 lat!

EastNews

W sierpniu 2019 roku Karol Strasburger, wówczas 72-letni gwiazdor "Pierwszej miłości", poślubił o 37 lat młodszą Małgorzatę. Para poznała się w 2006 roku na ślubie znajomych. Dziś para wychowuje razem córeczkę Laurę!

Również w 2019 roku ślub wziął Apoloniusz Tajner! Były trener polskich skoczków w wieku 64 lat poślubił Izabelę Podolec, która jest od niego młodsza o 36 lat! We wrześniu tego samego roku zostali szczęśliwymi rodzicami synka, Leopolda.

East News

W wieku 70 lat mężem Małgorzaty Potockiej został Jan Nowicki, który przez lata uchodził za ikonę starokawalerstwa. Ceremonia odbyła się w posiadłości aktora we wsi Krzewent, a bawili się na niej m.in. Kuba Wojewódzki czy Anna Seniuk. Na weselu śpiewali m.in. Halina Mlynkova oraz Andrzej Grabowski. Niestety, ich miłość nie przetrwała, rozstali się w 2005 roku.

EastNews

Rekordzistką zestawienia jest księżna Alby Maria (zmarła w 2014 roku). Hiszpańska arystokratka i milarderka, która tak naprawdę nazywała się Maria del Rosario Cayetany Alfonsy Victorii Eugenii Francisci Fitz-James Stuart y Silva, wyszła za mąż w wieku 86 lat! Jej wybrankiem został młodszy o 24 lata Alfonso Diez.