Apoloniusz Tajner został ojcem! 65-letni prezes PZN w rozmowie z Super Expressem wyznał, że półtora miesiąca temu, we wrześniu, został ponownie ojcem. Na świecie pojawił się synek, który otrzymał imię Leopold Apoloniusz. Poznajcie szczegóły.

Apoloniusz Tajner jest bardzo szczęśliwy. Jakiś czas temu po raz trzeci został tatą:

Nieco więcej w rozmowie z pomponik.pl zdradziła jego żona, Izabela Podolec. Chłopiec jest zdrowy:

Synek jest zdrowy, ma na imię Leopold Apoloniusz Tajner, urodził się we wrześniu. Jesteśmy szczęśliwi, bo to wyczekane dziecko - powiedziała Izabela Podolec-Tajner.

Historia imion synka pary jest niezwykła. Pierwsze, Leopold, jest po tacie Apoloniusza, który był skoczkiem narciarskim. Drugie - oczywiście po samym Apoloniuszu:

Tata Apoloniusza, czyli dziadek naszego dziecka, tak miał na imię. Nigdy go nie poznałam, bo zmarł wiele lat temu, ale wiem, że był dobrym człowiekiem. [...] A drugie imię naszego syna to oczywiście po Tacie. Tatę ma najlepszego na świecie - dodała Izabela Podolec-Tajner w rozmowie z pomponik.pl!

Apoloniusz Tajner i Izabela Podolec są ze sobą od 8 lat. Poznali się w pociągu na linii Kraków-Warszawa. Na początku Podolec nie wiedziała, kim jest jej przyszły mąż:

Wsiadł do mojego przedziału, ale ja go nie poznałam, więc mój okrzyk był "To pan?!". A Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział co powiedzieć, a ja powiedziałam - "Tak, to ten aktor z Na Wspólnej". Autentycznie tak było - opowiadała Izabela Podolec - wyznała w jednym z wywiadów.