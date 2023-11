Ale niespodzianka! Karol Strasburger i Małgorzata Waremczuk wzięli ślub! O tym, że zakochani myślą o małżeństwie media plotkowały już ponad rok temu, ale wówczas prowadzący hitowy program "Familiada" twierdził, że nie potrzebuje ślubu, żeby stworzyć szczęśliwy związek ze swoją partnerką.

(Małżeństwo - przyp. red.) dla mnie to element drugoplanowy, administracyjny. Nie zagwarantuje nam szczęścia - mówił Karol Strasburger, cytowany przez "Super Express".

Jak widać po jakimś czasie Karol Strasburger zmienił zdanie i jak donosi magazyn "Na żywo" gwiazdor TVP i Małgorzata Waremczuk wstąpili w związek małżeński! Jak wyglądała uroczystość?

Kto pojawił się na ślubie?

Według doniesień "Na żywo" ślub Karola Strasburgera i jego młodszej o 37 lat partnerki odbył się w minioną sobotę, 10 sierpnia. Na uroczystości pojawili się najbliżsi i przyjaciele pary, a wśród nich m.in. Monika i Robert Janowscy oraz Tomasz Stockinger, którego widzowie doskonale znają m.in. z serialu "Klan". Okazuje się, że goście młodej pary nie wiedzieli, gdzie odbędzie się wesele- Karolowi Strasburgerowi i jego ukochanej zależało, żeby ta wiadomość nie dostała się do mediów. Goście pary dopiero po oficjalnej ceremonii dowiedzieli się, gdzie zostanie zorganizowane przyjęcie. Młoda para zaprosiła swoich gości do restauracji "Noce i dnie" (nazwa nawiązuje oczywiście do kultowego filmu z udziałem aktora). Panna młoda wystąpiła w zielonej sukni w kwiatowy wzór projektu Doroty Goldpoint, a pan młody dobrał garnitur w podobnym odcieniu zieleni.

Podczas przyjęcia nie zabrakło wzruszeń.

Na mojej drodze los postawił wspaniałą kobietę. Mądrą, troskliwą, czułą. Małgonia wniosła do mojego życia radość i światło. Pozwoliła mi przetrwać trudny czas i uwierzyć, że jeszcze mogę być szczęśliwy. Dziękuję Ci za to, żono- "Na żywo" cytuje Karola Strasburgera, który podczas przyjęcia zwrócił się do swojej żony.

Okazuje się, że żona Karola Strasburgera z okazji ślubu przygotowała dla niego wyjątkową niespodziankę. Małgorzata Waremczuk zaśpiewała dla niego jeden z hitów Hanny Banaszak!

Karol i Małgorzata Strasburgerowie - historia miłości

Para poznała się w 2006 roku, na ślubie znajomych. Kilka lat później spotkali się w restauracji, w której Karol Strasburger pojawiał się razem z żoną, Ireną. Małgorzata Waremczuk zaprzyjaźniła się ukochaną gwiazdora TVP. Niestety, Irena Strasburger przegrała walkę z chorobą. W trudnych chwilach Waremczuk wspierała Karola Strasburgera. Jak już wiemy, z czasem okazało się, że połączyła ich miłość. A różnica 36 lat w ogóle im nie przeszkadza:

Fakt, że Małgosia jest młodsza nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Liczy się tylko to, że mamy wspólny język, pasje i zainteresowanie, na przykład narciarstwo i tenis - mówił w jednym z wywiadów Karol.

Nigdy nie wiedziałam, ile ma lat. I nie interesowało mnie to. Odnosiłam wrażenie, że jest fajnym facetem z klasą.Widziałam też, jaki jest zabawny i jaką wzbudza sympatię u ludzi. Karol to ktoś, kto „zapala światło”, kiedy wchodzi - tłumaczyła Małgorzata Weremczuk

Młodej parze serdecznie gratulujemy!

