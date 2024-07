W świecie mody wrzesień jest najważniejszym miesiącem w roku. To wtedy startują pokazy mody na kolejny sezon, zaś w pismach o modzie omawiane są nowe trendy. Dlatego też wrześniowe wydania magazynów o modzie są niezwykle ważne (zobacz: Najważniejsza okładka "Vogue'a" w tym roku - a na niej Beyoncé).

W tym roku bohaterką wszystkich 32. wrześniowych okładek Harper's Bazaar jest jedna gwiazda. W polskiej wersji pisma (28 sierpnia w kioskach) niezwykle przypomina Elizabeth Taylor... Poznajecie, o kogo chodzi? To Katy Perry! Piosenkarka jest jedną z ikon wybranych przez Carine Roitfeld - dyrektor do spraw mody wszystkich wydań magazynu Harper's Bazaar.

W numerze Katy opowiada, dlaczego to właśnie Elisabeth Taylor jest jej osobistą ikoną. W środku znajdziemy również sesję z pozostałymi ikonami Harper's Bazaar: Chrisem Lee, Dakotą Johnson, Jessicą Chastain, Lucky Blue, Mariah Carey, Oprah Winfrey, Rosie Huntington-Whiteley oraz Willow Smith.

Przyznajcie się - kto od razu rozpoznał Katy?

