Młody ratownik pojedzie razem z kolegą na wezwanie do mężczyzny, który będzie miał problemy z sercem. Antkowiak od razu zrobi pacjentowi EKG i gdy zobaczy wynik, sięgnie po elektrody… A wtedy jego partner zaprotestuje.

- Co robisz? - Kardiowersję… - Nie ma lekarza! - Wiem, jak się to robi… - Co z tego? Stracisz uprawnienia! - Ale może uratuję człowieka… - A jak go zabijesz?! Chwilę później Jasiek zabieg jednak wykona – wbrew przepisom – i uratuje dzięki temu kolejne życie. A pacjent dotrze w końcu do szpitala w dobrym stanie. Ale gdy o całej sprawie dowie się Agata i tak wybuchnie afera.

- Wiesz, że przekroczyłeś uprawnienia?!

- Miałem mu dać umrzeć?

- Po to wymyślono standardy, żeby się do nich stosować!

- Czasem trzeba je łamać…

- To złamanie prawa! Nie masz odpowiedniej wiedzy… Pacjent mógł umrzeć w wyniku źle przeprowadzonej pomocy!

Lekarka rzuci chłopakowi ostre spojrzenie - i zapowie, że opisze całe zdarzenie w raporcie. A „Góral” od razu zrozumie, że to oznacza koniec jego pracy w Leśnej Górze… a być może także koniec wolności. I chwilę później, gdy zostaną sami, rzuci z gorzkim uśmiechem do Zuzy:

- To było fajne miejsce, ale czas się z nim pożegnać… Złamałem prawo. No więc i warunki zwolnienia warunkowego... Wsadzą mnie znowu.

- Nie... Przecież ratowałeś pacjenta!

- Zawsze są jakieś okoliczności łagodzące, ale prawo jest prawem…

- Nie może tak być... Nie chcę, żebyś tam trafił! Porozmawiam z Agatą... Ten raport nie powstanie!

Doktor Krakowiak będzie w szoku – gotowa na wszystko, by stanąć w obronie przyjaciela. Jednak Antkowiak, zrezygnowany, pokręci tylko głową:

- Daj spokój, jeśli nie Agata, to napisze go ktoś inny... Za duża odpowiedzialność, tego się nie da zamieść pod dywan…