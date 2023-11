4 z 5

Wpis Emilii Komarnickiej mówi wszystko! Aktorka nie jest jeszcze gotowa na powrót do "Na dobre i na złe". W końcu praca na planie trwa wiele godzin i nie zawsze jest czas, by zająć się małym dzieckiem. Można więc przypuszczać, że do końca obecnego sezonu "Na dobre i na złe" nie zobaczymy Agaty Woźnickiej.

