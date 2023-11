Biznesowa kolacja lub służbowy lunch z klientem to dobry sposób na zawiązanie bliższych więzi pomiędzy nim a twoją firmą. Podczas spotkania odbywającego się poza siedzibą firmy także obowiązuje odpowiednia etykieta. Sprawdź, jak zachować się zgodnie z nią w określonych sytuacjach.

Biznesowa etykieta - sprawdź, co o niej wiesz

Etykieta biznesowa, a zwłaszcza to, jak powinniśmy zachować się podczas spotkania w restauracji lub w domu kontrahenta często przyprawia nas o szybsze bicie serca. Bo co jeśli przez pomyłkę użyjemy złych sztućców albo swoją niefrasobliwością urazimy naszego gościa? Chciałoby się rzec: “Spokojnie, to tylko kolacja”. Każdy popełnia błędy, sukcesem jest obrócenie niezręcznej sytuacji w żart lub ukrycie jej przed gościem. Jak zachować się podczas służbowego posiłku?

Restauracyjny savoir-vivre

Panująca w restauracji podczas uroczystego spotkania lub biznesowej kolacji etykieta nie jednego pracownika przyprawia o szybsze bicie serca. Niepotrzebnie. Poniżej prezentujemy kilka porad przydatnych na spotkaniach, podczas których spożywane są posiłki. Sprawdź, czy wiesz jak zachować się na obiedzie w restauracji lub proszonej kolacji w domu.

Co zrobić z serwetką, kiedy w trakcie biznesowego obiadu zadzwoni twój telefon? Odłożyć na swoje krzesło i oddalić się od stolika w celu odbycia rozmowy. Pamiętaj, żeby odejść od stolika tylko wtedy kiedy jest to naprawdę konieczne - priorytetem dla ciebie powinna być osoba, z którą odbywasz spotkanie.

Kiedy razem z deserem podawany jest w restauracji szampan, którego ty nie pijesz, nie odmawiaj przyjęcia kieliszka - nie musisz spożywać trunku, ale powinien on zostać ci nalany.

Co zrobić, kiedy niechcący zrzucisz któryś ze sztućców na podłogę? Nie podnoś go, zostaw na podłodze i poproś kelnera o nowy.

Kiedy zauważysz resztki jedzenia na zębach osoby jedzącej z tobą lub w twoim pobliżu lunch, nic nie mów. Udawaj, że niczego nie widzisz - w innym wypadku możesz zawstydzić tę osobę.

Czasami zdarza się tak, że ktoś przez pomyłkę częstuje się twoim daniem, myląc talerzyki z pieczywem albo osobno podawane sałatki. Możesz dwojako zachować się w takiej sytuacji albo zupełnie ignorując ten fakt i skupiając się na talerzu głównym albo prosząc kelnera o doniesienie “zagrabionej” części potrawy.

