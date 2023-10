Julia Wieniawa to jedno z najgorętszych nazwisk polskiego-show biznesu, a to oznacza, że paparazzi śledzą każdy jej krok. A ostatnio sporo się dzieje! Było głośno o wieczornej imprezie Julii Wieniawy z aktorem serialu "Rodzinka.pl". Oboje imprezowali razem w Warszawie, a potem przenieśli się do mieszkania młodej gwiazdy. Internauci zastanawiali się czy to coś więcej niż przyjaźń? W końcu nie jest tajemnicą, że Julia i Maciej Musiał poznali się kilka lat temu na planie serialu i od tamtej pory zawsze byli dobrymi znajomymi.

Poruszenie wywołały też ostatnie zdjecia Julii Wieniawy i Macieja Musiałowskiego. Plotki o ich romansie pojawiły się już na początku stycznia. Pod koniec 2019 roku razem wybrali się do Nowego Jorku i tam spędzili Sylwestra. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" publikowała wówczas sporo zdjęć z Maciejem Musiałowskim, a fani dopytywali, czy to jej nowy partner- Julia Wieniawa ucinała temat pisząc krótko "nie", ale te ostatnie zdjęcia zrobione przez paparazzi wskazują na coś innego! Czy para ma się ku sobie?

A jak wyglądały inne medialne związki aktorki serialu "Zawsze warto"? Zaczynały się podobnie? Sami zobaczcie...

Jednym z najgłośniejszych związków Julii Wieniawy był ten z Antkiem Królikowskim.

