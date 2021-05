Nowy partner Moniki Zamachowskiej wcześniej spotykał się z wielką gwiazdą TVN? Zaskakujące doniesienia mediów

Monika Zamachowska rozpoczęła kolejny etap w swoim życiu. W miniony piątek okazało się, że dziennikarka od jakiegoś czasu spotyka się z nowym partnerem. Mężczyzna opublikował na Instagramie wspólne zdjęcie z Moniką Zamachowską i zdradził kulisy ich poznania. Okazało się, że serce Moniki Zamachowskiej skradł Konrad Wojterkowski. Teraz media donoszą, że w przeszłości partner dziennikarki spotykał się z wielką gwiazdą TVN!

Monika Zamachowska ma za sobą naprawdę trudne chwile. Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się zdjęcia na których mogliśmy zobaczyć, jak Zbigniew Zamachowski wyprowadza się z mieszkania na Żoliborzu. Dziennikarka wyznała później, że jej mąż po dziesięcciu latach postanowił zakończyć ich związek.

W kolejnym wywiadzie dziennikarka przyznała, że zostala zdradzona przez męża.

Gdy mąż się wyprowadził, zadzwoniła do mnie jego prawniczka, właściwie moja prawniczka. Powiedziała, że nasz styczniowy wyjazd był ostatnią, nieudaną próbą ratowania małżeństwa. Uświadomiłam sobie, że byłam naiwna, że miałam w głowie fałszywy obraz rzeczywistości. Wydawało mi się, że kłopoty, które mieliśmy – ze zdradą męża włącznie – to były kłopoty jak w innych związkach- mówiła w wywiadzie dla "Wprost".

Teraz okazuje się, że Monika Zamachowska znalazła już szczęście u boku innego mężczyzny! Jak już wiemy, jest nim biznesmen Konrad Wojterkowski, który pochwalił się swoim związkiem w mediach społecznościowych. Jak donosi portal pudelek.pl Konrad Wojterkowski wcześniej mial spotykać się m.in. z gwiazdą TVN, Dorotą Gardias!

Konrad Wojterkowski opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Moniką Zamachowską i przyznał, że są parą. Biznesmen zdradził przy okazji, w jakich okolicznościach poznał dziennikarkę i zapowiedział, że co jakiś czas będzie pokazywać w sieci nowe fotki ze swoją partnerką.

To jest @MonikaRichardson, która przeprowadzała ze mną wywiad.

Jakiś czas później, spotkaliśmy się ponownie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, bo bardzo się polubiliśmy ... i lubimy do dzisiaj, a że oboje byliśmy sami, to postanowiliśmy pobyć nieco dłużej, niż tylko na wieczorne rozmowy- napisała na Instagramie.