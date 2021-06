Monika Richardson po raz pierwszy na ściance z nowym partnerem! Jak wypadli?

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski rozstali się zaledwie trzy miesiące temu. Dla dziennikarki był to bardzo trudny moment i nie wstydziła się tego przyznać. Dziennikarka wyjawiła nawet, że to nie ona podjęła decyzję o zakończeniu małżeństwa. Tym większym więc dla fanów było szokiem, że tak szybko w życiu dziennikarki pojawił się nowy mężczyzna. Para nie miała zamiaru ukrywać swojego związku i niemal od razu pochwaliła się wspólnym zdjęciem. Fani z wielką radością przyjęli informację, że Monika Richardson jest znów szczęśliwa. To z pewnością dodało prezenterce skrzydeł, a nowy partner zaczął jej towarzyszyć także w ważnych wydarzeniach branżowych. Oboje pojawili się na gali Lwice/Lwy Biznesu i z radością pozowali wspólnie do zdjęć.

Monika Richardson z nowym partnerem na gali!

Plebiscyt Lwice/Lwy Biznesu skupia wokół siebie przedsiębiorców, którzy otrzymują nagrody za podwyższanie standardów i jakości na swoim rynku. Na gali nie zabrakło więc wielu gwiazd, pojawiła się Katarzyna Bonda, Katarzyna Paskuda czy Maria Góralczyk. Monika Richardson i jej partner Konrad Wojterkowski pozowali do wspólnych zdjęć i z radością uczestniczyli w wydarzeniu. Dziennikarka została bowiem uhonorowana nagrodą "Lwicy biznesu" za swoją firmę PR-ową. Na swoim Facebooku napisała:

Taką statuetkę dostałam i nie zawaham się jej użyć… A że jestem Lwicą Biznesu, to zapraszam do skorzystania z usług Richardson PR. Osobiście uważam, że warto

Partner Moniki nie ukrywał wielkiej dumy. On sam także jest przedsiębiorcą i właścicielem firmy. Z pewnością więc docenił sukces swojej wybranki.

Kim jest nowy partner Moniki Richardson, Konrad Wojterkowski?

Konrad Wojterkowski jest producentem filmowym, przedsiębiorcą i właścicielem Grupy #BeReady oraz filantropem. Od wielu lat pomaga innym ludziom, a szczególnie swoją uwagę skupia na problemach rodzin i dzieci. To on jest autorem bardzo głośnej kampanii dotyczącej przemocy w rodzinie "Kocham. Szanuję – Nie biję" choć przyznaje, że nie doświadczył przemocy i nie zorganizował kampanii, bazując na osobistych, dramatycznych wydarzeniach, to zawsze miał potrzebę niesienia pomocy słabszym, o czym mówił w magazynie "Wprost" jeszcze w marcu, w wywiadzie, który przeprowadzała Monika, wtedy jeszcze Zamachowska.

Konrad Wojterkowski jest dużym graczem na rynku filmowym i nie waha się podpisywać milionowych kontraktów. Z Moniką Richardson związał się na początku maja. Na swoim Instagramie napisał, że wspaniale im się rozmawiało podczas wspomnianego wyżej wywiadu dla "Wprost" i że to zapoczątkowało niezwykłą relację między nimi:

Jakiś czas później, spotkaliśmy się ponownie. Tak nam się dobrze rozmawiało, że to nie była ostatnia nasza rozmowa, bo bardzo się polubiliśmy ... i lubimy do dzisiaj, a że oboje byliśmy sami, to postanowiliśmy pobyć nieco dłużej, niż tylko na wieczorne rozmowy - wspominał Konrad Wojterkowski na swoim Instagramie.

Jak uważacie, Monika i Konrad pasują do siebie?

Monika Richardson i Konrad Konrad Wojterkowski spotkali się dokładnie w czasie, w którym zakończyło się małżeństwo dziennikarki ze Zbigniewem Zamachowskim. Konrad Konrad Wojterkowski przyznał, że znalazł bratnią duszę i jednocześnie udowodnił, że prawdziwą miłość można znaleźć w każdym wieku! Na gali Lwy Biznesu z dumą pozował do zdjęć z ukochaną.

Pawel Wodzynski/East News

Konrad Wojterkowski także jest przedsiębiorcą, prowadzi swoją firmę. Doskonale zna także pracę mediów, dlatego to on pierwszy ogłosił, że jest w związku z Moniką Richardson:

Mówimy o tym sami publicznie, zanim ktoś z przypadkowo zrobionego zdjęcia, zrobi to za nas i będzie to sensacja na wielu okładkach, czy pierwszych stronach portali, choć pewnie po tym wpisie i tak będzie, bo jesteśmy osobami publicznymi i jesteśmy świadomi tego, jak funkcjonuje świat mediów. Wstawimy czasem jakieś wspólne zdjęcia na nasze profile, nie zamierzamy się ukrywać czy chować przed fotografami. Mamy świadomość, że Wasza praca polega również na szukaniu newsów - pisał na swoim Instagramie.

Pawel Wodzynski/East News

Monika Richardson nie spodziewała się, że koniec małżeństwa ze Zbigniewem Zamachowskim przyniesie jej nową miłość. Fani także byli zaskoczeni, ale cieszyli się z jej szczęścia i życzyli parze wszystkiego, co najlepsze. Zbigniew Zamachowski nie skomentował nowego związku swojej byłej żony.