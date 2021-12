Monika Olejnik została zapytana na antenie o Piotra Kraśkę. Dziennikarka odpowiedziała

Piotr Kraśko ma o 14 lat młodszą siostrę Ewę, córką jego ojca z kolejnego związku. Ale jak poinformował magazyn "Na żywo" podobno dziennikarz nie utrzymuje kontaktu ani z tatą Tadeuszem Kraśko, ani z jego córką Ewą . Choć żona Piotra Kraśki - Karolina namawiała męża do pojednania z rodziną. Zapytaliśmy ile w tych doniesieniach jest prawdy? Karolina Ferenstein-Kraśko twierdzi, że te informacje to bzdura. Ewa była u nas na wigilii, nasze dzieci ją bardzo polubiły, jest fantastyczną młodą osobą, której obydwoje z Piotrem bardzo kibicujemy. Piotr również jest w kontakcie ze swoim ojcem - mówi Party.pl Karolina Ferenstein-Kraśko. Zobacz: Piotr Kraśko: „Człowiek nie wie, co to lęk, dopóki nie zacznie bać się o dziecko” Tadeusz Kraśko to dziennikarz, publicysta i dyplomata. Wydał książkę "Czas skorpiona", w które opisał relacje ze swoimi dziećmi jako szorstkie. Ewa podobno też nie utrzymywała kontaktu z tatą. Przyrodnia siostra Piotra Kraśki poszła w rodzinne ślady i również jest dziennikarką. Współpracowała ze stacjami TVP2, TVN i TVN Meteo . Jednak jak widać doniesienia o zwaśnionej rodzinie znanego i lubianego dziennikarza - Piotra Kraśki są przesadzone. Zobacz także: Nareszcie dom z ogrodem! Karolina i Piotr Kraśkowie przeprowadzili się! Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko mają troje dzieci. Konstanty, Aleksander i mała Laura, która niedawno skończyła rok. Piotr Kraśko jest synem producentki telewizyjnej Katarzyny Pietkiewicz. Pracował w "5-10-15", był korespondentem TVP w USA, potem szefem Wiadomości. Teraz prowadzi program "Dzień dobry TVN" z Kingą Rusin oraz w TVN 24 "Fakty z zagranicy". Piotr Kraśko często podkreśla, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Na zdjęciu z żoną Karoliną.