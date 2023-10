Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski bawili się wśród publiczności podczas drugiego dnia Top of the Top Sopot Festiwalu. W sieci pojawiły się zdjęcia z koncertu. Monika Olejnik skakała pod sceną, słuchając topowych wokalistów i przyglądając się walce o Bursztynowego Słowika. Zobaczcie, co działo się w Operze Leśnej.

Monika Olejnik bawi się na festiwalu w Sopocie

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski pojawili się na Top of the Top Sopot Festiwalu w doskonałych humorach. Z uśmiechem pozowali na ściance, gdzie spotkali się m. in. z Agnieszką Chylińską. Zdecydowaną większość koncertu dziennikarka TVN spędziła na trybunach Opery Leśnej, gdzie w towarzystwie partnera bawiła się w rytm największych przebojów.

Monika Olejnik dopingowała wokalistów z publiczności, tańczyła i dołączała do owacji na stojąco. Z jej twarzy nie schodził uśmiech.

Pawel Wodzynski/East News

Monika Olejnik zwracała uwagę również swoją stylizacją. Na festiwal w Sopocie wybrała cekinową kreację, która mieniła się w świetle kamer i fleszy aparatów. Dziennikarka postawiła na dwuczęściową kreację, odsłaniającą brzuch. Monika Olejnik nie od dziś budzi podziw swoją sylwetką i motywację, zamiłowaniem do sportowego życia.

Pawel Wodzynski/East News

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski chętnie pozowali fotoreporterom nie tylko na ściance. W trzeci dzień festiwalu w Sopocie odbędzie się także ramówka prezentującą jesienną ofertę stacji TVN. Z pewnością Monika Olejnik znów pojawi się na ściance. Jesteście ciekawi kolejnych stylizacji dziennikarki? Myślicie, że wieczorem znów będzie bawiła się w amfiteatrze podczas koncertów? W tym tygodniu w Sopocie aż roi się od gwiazd, nic dziwnego w końcu to właśnie tam odbywa się najpopularniejsze muzyczne święto w Polsce.

Pawel Wodzynski/East News

Pawel Wodzynski/East News