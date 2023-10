Podczas drugiego dnia festiwalu w Sopocie pojawiła się Monika Olejnik i jej partner Tomasz Ziółkowski. Dziennikarka TVN na ściance pozowała w kreacji, która skupiała na sobie wszystkie spojrzenia. 67-latka wyeksponowała figurę.

Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski na festiwalu w Sopocie

"Przy Pani to nawet kamienie miękną" - takimi słowami fani komentowali ostatnie zdjęcia Moniki Olejnik z wakacji. Szanowana dziennikarka wróciła już do Polski, a dzisiaj bawi się podczas Top of the Top Sopot Festivalu. Podczas wydarzenia towarzyszy jej partner Tomasz Ziółkowski. Monika Olejnik na ściance pozowała w święcącej kreacji z cekinami.

AKPA Podlewski

Monika Olejnik wyeksponowała nie tylko nogi ale również brzuch, decydując się na sukienkę z wycięciami. Z kolei partner dziennikarki postawił na luźną stylizację z modną oversizową górą.

AKPA Podlewski

Na ściance do Moniki Olejnik i Tomasza Ziółkowskiego dołączyła Agnieszka Chylińska. Wszystkim dopisywały doskonałe humory. Chwilę później wokalistka wyszła na scenę i otrzymała owacje na stojąco. Bez wątpienia sopocka publiczność kocha Agnieszkę Chylińską. Wspaniała atmosfera udziela się nie tylko publiczności ale jak widać również gwiazdom na kulisami.