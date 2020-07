Modne fryzury lato/jesień 2020. Shaggy bob to ideał, ponieważ pasuje każdej z nas! Jak wygląda?

Czas na zmianę fryzury? My zawsze mówimy TAK! Dziś chcemy wam przedstawić coś totalnie nowego - oto jedna z najmodniejszych fryzur na lato/jesień 2020. To shaggy bob - jak sama nazwa wskazuje, to jedna z odmian klasycznego boba. Co w takim razie ją od niego odróżnia?

Klasyczny bob jest fryzurą, która co jakiś czas wraca do łask. Bob to fryzura, w której włosy sięgają mniej więcej do ramion. Końcówki mogą być postrzępione, układać się warstwami lub mogą być obcięte na prosto. Zależy to przede wszystkim od kształtu twarzy i włosów. W ostatnim czasie pojawiło się wiele odmian klasycznego boba, w tym cool girl bob (odmiana boba, w którym włosy są gładko ułożone u nasady, a końcówki pasm są lekko roztrzepane na końcach) czy french bob (włosy są obcięte mniej więcej do okolic brody, french bob jest również bardziej nonszalancki i zadziorny). Jeśli te wersje boba nie przypadły wam do gustu, co powiecie na wdzięcznie brzmiącą nazwę shaggy bob?

Shaggy bob to modna fryzura na lato/jesień 2020. Długość w tym przypadku jest taka jak w klasycznym bobie, fryzura różni się jednak samym ułożeniem. Włosy są zmierzwione, lekko napuszone, przez co wyglądają bardzo naturalnie. To świetna propozycja dla każdej kobiety, która walczy z prokrastynacją :-) Jeśli po zejściu z łóżka, myślisz tylko o prysznicu i umyciu włosów, pomyśl o shaggy bob. Dlaczego? ta fryzura wymaga minimalnego nakładu pracy do osiągnięcia idealnego efektu. Co więcej, shaggy bob to fryzura ideał dla kobiet z naturalnie pofalowanymi włosami.

Na Instagramie shaggy bob ma już sporo zwolenniczek. Same zobaczcie!

Shaggy bob wygląda równie wspaniale z grzywką!