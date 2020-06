Fryzury lato 2020. "Cool girl bob" opanował Instagram, ponieważ pasuje do każdego kształtu twarzy

"French bob", "shag cut", "curtain bangs", "A-line bob" - jeśli żadna z tych fryzur na lato 2020 nie przypadła ci do gustu, mamy dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Słyszałyście już o "cool girl bob"? To fryzura, która nieśmiało próbowała opanować Instagram już w poprzednim sezonie, jednak wtedy długość włosów nieprzekraczająca ramion nie była tak pożądana, jak jest w tym roku.

"Cool girl bob" to fryzura, w której włosy ścięte są dość krótko, ich linia nie może przekraczać linii ramion. Czyli długość jest taka sama jak w klasycznym bobie. Co w takim razie odróżnia fryzurę "cool girl bob" od zwykłego boba? W tym przypadku włosy są gładko ułożone u nasady, a końcówki pasm są lekko roztrzepane na końcach. Przedziałek jest wyznaczony idealnie na środku. "Cool girl bob" to fryzura idealna dla kobiet, których włosy mają tendencję to falowania i są lekko roztrzepane. Jeśli jednak nie jesteś posiadaczką naturalnych fal, nic straconego! Wystarczy że zakręcisz kilka pasm swoją prostownicą, i voila! W "cool girl bob" chodzi o to, by uzyskać jak najbardziej naturalny efekt.

Jak wam się podoba "cool girl bob"? Jak widzicie, na Instagramie ta fryzura rozkręca się coraz bardziej i coraz więcej Instagramerek stawia na ten look. Wcale się im nie dziwimy. Ta fryzura nie dość że nadaje nam lekkości i świeżości, to jeszcze w dodatku odmładza!

Jak widzicie, "cool girl bob" wygląda jeszcze bardziej efektownie z grzywką! My jesteśmy totalnie zakochane w tej fryzurze!

Nam podoba się również wersja "cool girl bob" w połączeniu z nordyckim blondem. Ale spokojnie - jak widziałyście wcześniej - "cool girl bob" wygląda równie bosko z ciemniejszymi blondami, np. z "buttercup blonde" czy z brązami.