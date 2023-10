Na jaką fryzurę postawić wiosną 2020 roku? Zobaczcie, co jest w trendach! To kolejny rok, w którym królować będą grzywki... Co jeszcze? Sprawdźcie! PS. Najważniejsze jest to, że większość tych fryzur możecie zrobić same w domu! Wszystkie fryzury zobaczysz w naszym wideo!

1. Wiosną króluje grzywka, tzw. "curtain bangs", co w polskim tłumaczeniu znaczy nic innego jak po prostu "zasłonka". To grzywka, która charakteryzuje się tym, że nie jest idealna. Kosmyki zaczesane nonszalancko na boki sprawią, że będziemy w niej wyglądać dziewczęco, ale i niegrzecznie. I to właśnie kochamy w niej najbardziej. Przekonała się do niej sama Anna Lewandowska, Małgosia Socha, Anja Rubik czy też Alexa Chung.

Taką grzywkę możesz zrobić sama w domu. Nie wiesz jak? Zainspiruj się np. Dodą!

2. A co jeśli chodzi o koloryzację włosów? Tu z pewnością będzie rządził "twilighting", czyli połączenie modnego brązu z ciepłymi, złotymi refleksami. Kluczem jest dążenie do efektu naturalności. Włosy mają wyglądać tak, jakby były muskane w sporej dawce słonecznymi promieniami.

Ta koloryzacja jest trudna to uzyskania w domu, ale zawsze możesz spróbować! Wybierz farbę do włosów w jaśniejszym odcieniu – o 2-3 tony od twojego naturalnego. Znajdź w domu folię aluminiową i specjalny pędzelek zakończony szpikulcem. Potnij folię aluminiową na małe prostokąty, następnie oddziel jedno pasmo za pomocą szpikulca i podłóż pod nie folię. Taki fragment włosów pomaluj farbą i zawiń folią. Przeczytaj na opakowaniu farby, ile musisz trzymać ją na głowie, by otrzymać upragniony kolor.

Twilight hair możesz uzyskać też tzw. techniką wolnej ręki. Wybierz dowolne, cienkie pasemka włosów i maluj je pędzlem z farbą.

3. Fryzura, którą możesz zafundować sobie bez wizyty w salonie fryzjerskim, a jest równie efektowna to... warkocze. Modne są zarówno upięcia misterne o nieco trudniejszym splocie, jak i te nonszalanckie, luźniejsze. Gwiazdy je kochają!

4. Co więcej, przedziałek na boku odchodzi do lamusa. Teraz stawiamy na ten na środku. Taka fryzura doskonale wyszczupli owal twarzy.

5. Ponadto warto zainwestować we wszelkiego rodzaju dodatki do włosów. Opaski XXL, finezyjne spinki w dalszym ciągu są na topie!