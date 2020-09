Modne fryzury jesień-zima 2020. Modern shag będziecie widzieć wszędzie w tym sezonie!

Szukasz nowej fryzury na sezon jesień-zima 2020/2021? Mamy ją! Oto "modern shag", czyli nowoczesna odsłona W "modern shag" chodzi o to, żeby włosy wyglądały jakby ułożone od niechcenia, z dużą ilością niesfornych kosmyków i z dużą objętością. Ostatecznym dopełnieniem "modern shag" jest urocza grzywka w stylu lat 60-70, zaczesana na boki w stylu "curtain bangs". W "modern shag" nie musisz ścinać mocno włosów - zdecyduj się na ich delikatne cieniowanie i subtelną grzywkę, która doda ci dziewczęcego uroku w połączeniu z zadziornym pazurem!

Nie tylko "modern shag" - co to jest "shaggy bob" i "grown-out shag"?

Bardzo popularnymi odmianami tej fryzury są "shaggy bob" czyli modna fryzura na lato/jesień 2020. Długość w tym przypadku jest taka jak w klasycznym bobie, fryzura różni się jednak samym ułożeniem. Włosy są zmierzwione, lekko napuszone, przez co wyglądają bardzo naturalnie.

"Grown-out shag" to kolejne cięcie w tym stylu, które powinno was zainteresować. Ostra fryzura z nonszalancką grzywką to idealne połączenie stylu retro i nowoczesności. "Grown-out shag" jest odmianą "shaggy bob" - to fryzura, która wygląda jak zapuszczony shaggy bob, w którym grzywka wygląda tak jakby wpadała do oczu i była za długa. Tak naprawdę efekt jest tu całkowicie zamierzony.

Wróćmy jednak do fryzury "modern shag". Na Instagramie "modern shag" jest coraz popularniejszy. Ta fryzura wygląda rewelacyjnie w połączeniu z każdym kolorem włosów - od brązów, kasztanowych odcieni po rudości i blondy, np. platinum blonde czy wheat blonde.

Wcale się temu nie dziwimy!

"Modern shag" to nowoczesne spojrzenie na klasyczne cięcie. Nas urzekł również look "long modern shag"!